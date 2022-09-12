Son dakika: Okullar açıldı: 19 milyon öğrenci bugün dersbaşı yaptı! Başkan Erdoğan’dan yeni eğitim- öğretim yılının açılışında önemli mesajlar

BUNUN ADI TEKNOFEST KUŞAĞI

Zihni ve kalbi boş avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır. Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek nüfusu dahi bulamayan Batı'nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek zorundayız. Öğretmenlerimiz, sizlerin ve velilerin desteğiyle Teknofest kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum. Gençlerimizin küresel düzeyde sergiledikleri başarılar doğru istikamette gittiğimizin göstergesidir. Güzel ülkemizin umudu sizlersiniz. Sizler devletimizin ve milletimizin de gözbebeğisiniz.

ECDADINIZA SÖVDÜRMEYE ÇALIŞANLARA KULAK ASMAYIN



Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Tükiye değil. Tam tersine bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanına, bir hükümete, bir devlete sahipsiniz. Bunun en somut örneğini de eğitim hayatınızda değişen alt yapıda göreceksiniz. Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışanlara kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun. Zaferlerinizle, kültürünüzle, bizi biz yapan değerlerinizle her zaman iftihar edin.

Anne babanızın aile büyüklerinizin ve öğretmenlerinizin tecrübelerine mutlaka kulak verin. Onların engin birikimleri sizi hayata daha iyi hazırlayacaktır. Sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle, arkadaşlarınızla yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiç bir bilgisayar oyunu dolduramaz. Vakit en kıymetli sermayenizdir onu çok iyi değerlendirmeye çalışın. Kendime her zaman örnek aldığım bir prensibi burada sizlere tekrar ifade etmek isyorum. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Okudukça ufkunuzun sınırlarını daha da genişlediğini göreceksiniz. Düşündükçe hem kendinize hem de topluma faydalı fikirler geliştireceksiniz. Uyguladıkça bunların çıktılarını göreceksiniz. Neticelendirdek ortaya eser koymanın hazını yaşayacaksınız. Algılarınızı açık tuttuğunuz kendinize inandığınız müddetçe bu süreci kesintisiz devam ettireceksiniz. Sizleri seviyor, önemsiyor ve güveniyoruz.

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele olmadığına inanıyoruz.

BAKAN ÖZER'DEN YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AÇILIŞINDA ÖNEMLİ MESAJLAR

Törende ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuştu. Özer, "Hepinizin malumu olduğu üzere son 20 yıl çok nadide bir döneme tekabül etmektedir. Devasa yatırımların yapıldığı bir dönemdir. Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 93'lere ulaşmıştır. Eğitimde devasa seferberlik için 300 binlik dersliklerimizin sayısı 850 bine çıktı. 2000'li yıllardan önce eğitimin önüne konmuş tüm anti demokratik uygulamalar kaldırıldı. Kız çocuklarımız, kadınlarımız yüksek öğretime ulaşamıyordu. Bir kısmı kendi ülkelerini terk ederek eğitim almak zorunda kaldı. Bugün beyin göçü ile ilgili konuşanlar bugün konuşmadı. Vesayet odakları imam hatip mezunu çocukların kaymakam, vali olmalarını hazmedemediler. 17 Haziran'da eğitim-öğretim sistemini tamamladıktan sonra seferberlik ilan ettik, ders kitaplarını ücretsiz olarak teslim etmek için de çalışmalarımızı yaptık. Yardımcı kaynak problemini de çözdük. Tüm öğrencilerimizin sırasına 130 milyon yardımcı kaynağı da sunduk. İlk kez eğitim sistemindeki tüm okullarına bütçe gönderdik. İstedik ki okullarımız donatımlarını hiç kimseye ihtiyaç duymadan karşılasın, 3 milyar 750 milyonluk bütçe gönderdik" dedi.