Son dakika: Okullar açıldı: 19 milyon öğrenci bugün dersbaşı yaptı! Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim- öğretim yılının açılışında önemli mesajlar
Son dakika haberi... Yaz tatili sona erdi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında önemli açıklamalarda bulundu. "Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik" diyen Başkan Erdoğan, "Ders kitaplarını ücretsiz şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Şimdi yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak veriyoruz." dedi. CHP'li Tunç Soyer'in sözlerine göndermede bulunan Erdoğan, "Size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın." diyerek gençleri uyardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
Yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Arif Nihat Asya, yüreklerde fırtınalar estiren şiirleriyle edebiyat hayatımızda silinmez izler bırakmıştır. Vatansever bir öğretmen olan Arif Nihat Asya binlerce öğrenci yetiştirmiş, iyi insan olmayı öğretmiştir. Şairimizi bir kez daha rahmetle yadediyoruz. Adını taşıyan bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akademik, sanat hayatına eşsiz katkılar yapan inanıyorum ki nice değerimiz çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları inşallah bu sınıflarda yetişecektir. Şu anda karşımda duran gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin ailelerine, ülkelerine hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanındaki eğitim neferlerimizin tamamına ülkem ve milletim için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Necmettin ve Aybüke Yalçın gibi gencecik yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.
Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim olarak belirlemiştik. Eğitim olan önceliğimizden asla taviz vermedik.Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. Derslik sayımızı ikiye katlayıp kalabalık sınıf sorununu çözdük. Biz bir hafta, 10 gün kırtasiye dükkanlarının önünde sıraya girerdik, kitap defter aalbilmek için. Şimdi yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Kız çocuklarının okullaşmaları için özel gayret gösterdik. Kız çocuklarının okullaşma oranı bugün yüzde 90'lara ulaşmıştır. Köy okullarını daha modern bir anlayışla yeniden hayata kazandırıyoruz. Ağustos'tan bu yana 1000'den fazla Köy Yaşam Merkezi'ni faaliyete geçirdik, inşallah bu rakamı en kısa sürede 1500'e çıkaracağız.
BUNUN ADI TEKNOFEST KUŞAĞI
Zihni ve kalbi boş avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır. Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek nüfusu dahi bulamayan Batı'nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek zorundayız. Öğretmenlerimiz, sizlerin ve velilerin desteğiyle Teknofest kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum. Gençlerimizin küresel düzeyde sergiledikleri başarılar doğru istikamette gittiğimizin göstergesidir. Güzel ülkemizin umudu sizlersiniz. Sizler devletimizin ve milletimizin de gözbebeğisiniz.
ECDADINIZA SÖVDÜRMEYE ÇALIŞANLARA KULAK ASMAYIN
Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Tükiye değil. Tam tersine bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanına, bir hükümete, bir devlete sahipsiniz. Bunun en somut örneğini de eğitim hayatınızda değişen alt yapıda göreceksiniz. Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışanlara kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun. Zaferlerinizle, kültürünüzle, bizi biz yapan değerlerinizle her zaman iftihar edin.
Anne babanızın aile büyüklerinizin ve öğretmenlerinizin tecrübelerine mutlaka kulak verin. Onların engin birikimleri sizi hayata daha iyi hazırlayacaktır. Sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle, arkadaşlarınızla yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiç bir bilgisayar oyunu dolduramaz. Vakit en kıymetli sermayenizdir onu çok iyi değerlendirmeye çalışın. Kendime her zaman örnek aldığım bir prensibi burada sizlere tekrar ifade etmek isyorum. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Okudukça ufkunuzun sınırlarını daha da genişlediğini göreceksiniz. Düşündükçe hem kendinize hem de topluma faydalı fikirler geliştireceksiniz. Uyguladıkça bunların çıktılarını göreceksiniz. Neticelendirdek ortaya eser koymanın hazını yaşayacaksınız. Algılarınızı açık tuttuğunuz kendinize inandığınız müddetçe bu süreci kesintisiz devam ettireceksiniz. Sizleri seviyor, önemsiyor ve güveniyoruz.
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele olmadığına inanıyoruz.
BAKAN ÖZER'DEN YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AÇILIŞINDA ÖNEMLİ MESAJLAR
Törende ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuştu. Özer, "Hepinizin malumu olduğu üzere son 20 yıl çok nadide bir döneme tekabül etmektedir. Devasa yatırımların yapıldığı bir dönemdir. Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 93'lere ulaşmıştır. Eğitimde devasa seferberlik için 300 binlik dersliklerimizin sayısı 850 bine çıktı. 2000'li yıllardan önce eğitimin önüne konmuş tüm anti demokratik uygulamalar kaldırıldı. Kız çocuklarımız, kadınlarımız yüksek öğretime ulaşamıyordu. Bir kısmı kendi ülkelerini terk ederek eğitim almak zorunda kaldı. Bugün beyin göçü ile ilgili konuşanlar bugün konuşmadı. Vesayet odakları imam hatip mezunu çocukların kaymakam, vali olmalarını hazmedemediler. 17 Haziran'da eğitim-öğretim sistemini tamamladıktan sonra seferberlik ilan ettik, ders kitaplarını ücretsiz olarak teslim etmek için de çalışmalarımızı yaptık. Yardımcı kaynak problemini de çözdük. Tüm öğrencilerimizin sırasına 130 milyon yardımcı kaynağı da sunduk. İlk kez eğitim sistemindeki tüm okullarına bütçe gönderdik. İstedik ki okullarımız donatımlarını hiç kimseye ihtiyaç duymadan karşılasın, 3 milyar 750 milyonluk bütçe gönderdik" dedi.
19 MİLYON ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI
Okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi geçen hafta tamamlandı. Şimdi sırada diğer kademeler var. Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen bugün dersbaşı yaptı.
81 il ve 922 ilçede Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tüm okullar yeni eğitim dönemine hazırlandı.
136 MİLYON YARDIMCI KAYNAK HAZIRLANDI
2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynak da öğrencilere ulaştırıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, yardımcı kaynakların, tasarım ve baskı aşamasından öğrencilerin sıralarına ulaşana kadarki sürece ilişkin video paylaştı.
SINIFTA MASKE ZORUNLU DEĞİL
Eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül'de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı. Okullara ihtiyaçlarını karşılamaları için 3 milyar 100 milyon liralık bütçe gönderildi. 60 bin temizlik personeli görevlendirildi.
Yeni eğitim öğretim yılında sınıflarda maske takma zorunluluğu olmayacak. Maskeler, isteyen öğrenci ve öğretmenlere okul yönetimleri tarafından ücretsiz dağıtılacak.
YARIYIL TATİLİ 23 OCAK'TA
Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak.
Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak 3 Şubat'ta sona erecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.
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