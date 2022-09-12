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İçişleri Bakanlığı 81 ilde harekete geçti! Okul çevresinde güvenlik önlemleri alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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İçişleri Bakanlığı 81 ilde harekete geçti! Okul çevresinde güvenlik önlemleri alındı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin katılımı ile 81 ilde eş zamanlı olarak Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM ve KOM birimlerinden oluşturulan karma ekipleri ile bugünden itibaren beş (5) gün boyunca Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması yapılacak.

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