CHP’li Melek Mızrak Subaşı’ndan aile şirketine kıyak! Bilecik Belediyesinde bir rant skandalı daha ortaya çıktı

Belediyedeki rüşvet soruşturmaları kapsamında Meclis tarafından Başkan Vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı, bu kez de eşine ait şirkete rant sağlamakla gündeme geldi.

BİLECİK BELEDİYESİ'NDE YİNE AKRABA KIYAĞI / VİDEO





Eşinin Belediyeden ihaleler aldığı ortaya çıkınca meclis toplantısında bir konuşma yapan CHP'li Subaşı, "Bu ihaleyi etik bulmadığım için iptal ettirdim" şeklinde bir açıklama yapmıştı.