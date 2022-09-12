İBB'deki taciz skandalında yeni detaylar! Tacizci vücuduna dokunup saçlarını koklamaya çalışmış
İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde "danışmanlık hizmeti" veren Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkililerinin kayıtsız kaldığı taciz olayı yargıya taşınmasıyla yeni gelişmeler yaşandı.
Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin danışmanlık hizmeti verdiği Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde görevli Muhammed S., iki güvenlik görevlisi kadına cinsel saldırıda bulunmuş; yaşananları öğrenen site müdürü ve Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkilileri ise tacize "şaka" yakıştırması yaparak olayı kapatmaya çalışmıştı. Duruma tepki gösteren mağdur kadın ve amirin de işine son verilmişti.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İşinden olan taciz mağduru N.B.'nin şikayeti üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli Muhammed S. hakkında hazırlanan iddianamede olay günü şüphelinin müştekinin rızası dışında müştekin vücuduna dokunup saçlarını koklamaya çalıştığına yer verildi.
Şüphelinin davranışlarının cinsel amaçlı olduğunun kabul edildiği iddianamede "Suçtan kurtulmaya yönelik" savunma yaptığı saptanan Muhammed S. için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
HEM TACİZ EDİLDİ HEM İŞİNDEN OLDU
Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında müşteki N.B. "Güvenlik kulübesindeydim, Muhammed yanıma oturdu. Bacağıma dokunup eliyle sürtünmeye başladı. Masaj bahanesiyle elleriyle sırtıma ve omuzlarıma dokundu. "Ne yapıyorsun" dediğimde "masaj yapıyorum" dedi.
İyice yanıma yaklaşıp saçlarımı koklamaya başladı. Olayın şokuyla kendimi dışarıya attım, Muhammed de kulübeyi terk etti. Günlerce kendime gelemedim. Bir ay sonra güvenlik kamera görüntülerini talep ettim, bana silinmiş olduğunu söylediler. İşten de çıkarılınca korkulacak bir durum kalmadığı için adli mercilere başvurdum" dedi.
1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI
Sanık Muhammed S. ise savunmasında "N.B. ile aramızda normal bir arkadaşlık vardı. Onun eşyalarını taşımasına yardım ettim, bir problemi olduğunda çözmeye çalışıyordum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum" diyerek beraatını talep etti.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın müştekiye karşı rızası olmadan cinsel amaçlı hareketlerde bulunmasının sabit olduğu anlaşıldığından sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Muhammed S.'nin "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı noktaladı.
BOĞAZİÇİ YÖNETİM "YALAN" DEMİŞTİ
Sabahın "İBB İştirakinde taciz skandalına örtbas" başlığıyla gündeme taşıdığı haberin ardından Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den "yalan" açıklaması geldi. Sosyal medyadan "Şirketimiz muhasebe ve işletme yönetimi gibi alanlarda site yönetimine danışmanlık yapıyoruz.
Site yönetiminde çalışan personelin şirketimizle herhangi bir işçi-işveren ilişkisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer veren Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin resmi internet sitesinde ise "Periyodik olarak site yönetimi ve idari personelin denetim ve kontrolünü sağlıyoruz" ifadesinin yer alması akıllarda soru işareti bıraktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL kayıt yenileme ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2022-2023 Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı hangi tarihte düzenlenecek?
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
- Asgari ücret zammında kritik detay! İşte yeni asgari ücret tahmini: 7.500 TL olacak mı? Düzenlemeye göre...
- Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 Yarın okullar açılıyor mu? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
- Masterchef Hamza'nın sağlık durumu nasıl, elendi mi? Masterchef Hamza neden yok, diskalifiye mi oldu? Açıklama geldi...
- Eylül'den sonra Ocak müjdesi geldi! Emekliye 10 bin TL üzerinde promosyon! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde...
- KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?
- Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte kritik tarih...
- Başvurana 2.300 TL ödeme! SED yardımı başvuruları başladı mı? SED yardımı ödemeleri başvuru şartları neler?
- Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11-12 Eylül evde bakım maaşları yattı mı? İşte bakım parası yatan iller listesi...