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CHP'li Bilecik Belediyesi'nde gelen başkan gideni aratmadı! CHP zihniyeti devam ediyor

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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CHP’li Bilecik Belediyesi’nde gelen başkan gideni aratmadı! CHP zihniyeti devam ediyor

Bilecik Belediye Başkanı CHP’li Semih Şahin’in yerine gelen Melek Mızrak Subaşı, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün’ün ve çok sayıda CHP’li Meclis üyesinin yakınlarını Belediyede işe aldı.

Bilecik Belediyesinde Başkan Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 Bin dolar nakit rüşvet alırken suçüstü yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Rüşvet olayıyla ilgisinin olmadığını iddia eden CHP'li Başkan Semih Şahin ise, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Telefonda rüşvet pazarlığının yapıldığı sırada Selçuk Erdağı ile aynı odada olduğu kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan Şahin'in de rüşvet yargılanmasına karar verilmişti.

Tüm bunlar yaşanırken, Bilecik Belediye Meclisi, CHP'li Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'nı oy çokluğuyla Başkan vekili seçerek Belediyenin başına getirdi.

"ŞEFFAF VE ADİL OLACAĞIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz Nisan aynının başından itibaren Bilecik Belediyesini yönetmeye başlayan Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı, göreve geldiği Nisan ayının ilk Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Belediyede yaşanan rüşvet olaylarının büyük talihsizlik olduğunu, kendisinin ise şeffaf ve adil bir hizmet anlayışını benimsediğini belirterek Bilecik Belediyesinde yaşananları kısa sürede unutturacağını söylemişti.

YAKIN AKRABALARI BELEDİYEYE DOLDURDU

Yaptığı her konuşmasında "Benim için asıl olan Bilecik'tir ve Bilecik Halkıdır" diyen Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün başta olmak üzere bir çok CHP'li Meclis üyesinin 1'inci derece yakınlarını Belediyeye doldurduğu ortaya çıktı.

Geride kalan 5 aylık görev süresinde, Milletvekili Tüzün'ün yeğenini, CHP Meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşini, CHP Meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşini ve CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşini, Belediyede işe aldı.

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