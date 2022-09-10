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İzmirli akademisyenin Tunç Soyer'e isyanı: Sen kimsin ulan Türk'ün atasına sövüyorsun?

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Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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İzmirli akademisyenin Tunç Soyer’e isyanı: Sen kimsin ulan Türk’ün atasına sövüyorsun?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümde düzenlenen etkinlikte Osmanlı Devleti'ne hakaretler savurdu. A Haber canlı yayınında Soyer'in açıklamalarına tepki gösteren İzmirli Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, oldukça sert ifadeler kullandı. Türk'ün atasına sövmenin kimsenin haddine olmadığını vurgulayan Caşın, "Sen kimsin ulan! İzmir'in her yerini pislik götürüyor, balıklar bile isyan ediyor sana! Sen nasıl Türk milletine, Osmanlı'ya dil uzatırsın. Türk’ün en büyük zafer gününde, Yunan’ın kaçtığı günü anlatmıyor… Yazıklar olsun sana" diye konuştu.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Osmanlı Devleti'ne yönelik nefrete varan açıklamalarda bulundu.

Soyer Osmanlı padişahlarının gaflet, delalet ve hıyanet içinde olduğunu ifade ederken "İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar" dedi.

"SEN KİMSİN ULAN BENİM ATAMA SÖVÜYORSUN?"

A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programında, Soyer'in açıklamalarına tepki gösteren İzmirli Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, oldukça sert ifadeler kullandı.

Türk'ün atasına sövmenin kimsenin haddine olmadığını vurgulayan Caşın, "Sen kimsin ulan! İzmir'in her yerini pislik götürüyor, balıklar bile isyan ediyor sana! Sen nasıl Türk milletine, Osmanlı'ya dil uzatırsın. Türk'ün en büyük zafer gününde, Yunan'ın kaçtığı günü anlatmıyor… Yazıklar olsun sana" diye konuştu.

İZMİRLİ AKADEMİSYENİN TUNÇ SOYER'E İSYANI: SEN KİMSİN ULAN TÜRK'ÜN ATASINA SÖVÜYORSUN? / VİDEO

"HER TARAFI PİSLİK GÖTÜRÜYOR, SEN ÖNCE GİT İZMİR'İ KURTAR"

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın Soyer'in ağzının payını verdiği açıklamalar şöyle:

"Ulan İzmir Belediye Başkanı sen önce git de İzmir'i kurtar. Ben İzmirliyim her tarafı b** götürüyor ulan, sen nasıl Türk'ün atasına söversin. Sen kimsin ulan! Orada 9 Eylül var, orada Mustafa Kemal Atatürk var onu anlat, düşmanı nasıl kestik onu anlat.

Hamal bile olamaz bu bırakın belediye başkanı olsun. Burada büyük bir zafer var. Türk milleti kendisini işgal eden emperyalizmi mağlup etmişti. 180 bin gelen Yunan işgal kuvvetlerinin 125 bininin kafasını kesmiştir. Unutmayalım ki, Mustafa Kemal onları denize döktüğü zaman 5 bin askeriyle teslim olan Yunan komutanını da affetmiştir. Aynı Yunanlı 6 general ile başbakanını idam etmiştir. Kurşuna dizerken de tersten vurmuşlardır.

"SAVCILARIN SOYER'E SORUŞTURMA AÇMASI LAZIM"

Sen nasıl Türk milletine, Osmanlıya dil uzatırsın. Bu nasıl kendini bilmezliktir. Osmanlı Devleti de bir devletti, Türk milletinin zirvesiydi. Ben gittim gördüm bütün coğrafyayı. Var mıydı 3 kıtaya hakim olan?

İzmir'i Emir Çaka Bey almış. Sen bunları anlat. Bre kendini bilmez sen nasıl atana ceddine söversin. Sen şerefli İzmir'e belediye başkanlığı yaparsın. Bunu İzmirlilere bırakıyorum. Türk milletinin zaferini alkışlıyorlar. Burada kast vardır ve savcıların soruşturma açması lazım.

Hiç kimsenin Türk milletinin atasına sövmeye hakkı yoktur. Kabul edemiyorum ve kendisine iade ediyorum. Benim atama dedeme kimse sövemez.

"TÜRK'ÜN EN BÜYÜK ZAFER GÜNÜNDE YUNAN'IN KAÇIŞINI ANLATMIYOR"

Burada 1 milyon insan gelmiş, orada bir milli haykırış var. Yaşa Mustafa Kemal Paşa diyorlar sen diyemiyorsun. Gel karşıma çık istiyorsan, ne yapmışsın bu vatana! Sen Osmanlı'dan daha iyi ol bakalım, sana koskoca bir devlet bırakmış.

Osmanlı'nın ordusuyla Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 9 Eylül gibi mukaddes bir günde nasıl atama söver? İzmir'in balıkları bile isyan etmiştir buna. Tarih bunun cevabını verecektir. Türk'ün en büyük zafer gününde, Yunan'ın kaçtığı günü anlatmıyor…

"YAZIKLAR OLSUN SANA"

İzmir'in her tarafı leş gibi, yazıklar olsun sana ya! Türk milleti bunun hesabını sormayacak mı? Japonlar çöpleri topluyor İzmir'de bu hakarettir!"

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