İzmirli akademisyenin Tunç Soyer’e isyanı: Sen kimsin ulan Türk’ün atasına sövüyorsun?

"HER TARAFI PİSLİK GÖTÜRÜYOR, SEN ÖNCE GİT İZMİR'İ KURTAR"

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın Soyer'in ağzının payını verdiği açıklamalar şöyle:

"Ulan İzmir Belediye Başkanı sen önce git de İzmir'i kurtar. Ben İzmirliyim her tarafı b** götürüyor ulan, sen nasıl Türk'ün atasına söversin. Sen kimsin ulan! Orada 9 Eylül var, orada Mustafa Kemal Atatürk var onu anlat, düşmanı nasıl kestik onu anlat.

Hamal bile olamaz bu bırakın belediye başkanı olsun. Burada büyük bir zafer var. Türk milleti kendisini işgal eden emperyalizmi mağlup etmişti. 180 bin gelen Yunan işgal kuvvetlerinin 125 bininin kafasını kesmiştir. Unutmayalım ki, Mustafa Kemal onları denize döktüğü zaman 5 bin askeriyle teslim olan Yunan komutanını da affetmiştir. Aynı Yunanlı 6 general ile başbakanını idam etmiştir. Kurşuna dizerken de tersten vurmuşlardır.