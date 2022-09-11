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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Bursa'da önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Bursa’da önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulunuyor.

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