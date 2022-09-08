HDP'den İYİ Partili Meral Akşener'e sert tepki! Onunla çay bile içmeyiz
6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti'den bazı vekiller, CHP'nin arka planda anlaşmalar yaptığı HDP'ye sıcak bakmadığını açıkladı. İYİ Parti içinde de karışılık çıkartan seslere HDP'den sert cevap geldi. HDP'li Ebru Günay yaptığı açıklamada, "Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP'ye konum belirlemek değil. Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez." dedi.
HDP'li Ebru Günay, İYİ Parti'nin tepki gösterdiği bakanlık tartışmasını eleştirdi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik olarak "Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez" dedi.
HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, partisinin genel merkezinde haftalık olağan basın toplantısını düzenledi.
"VADETTİĞİN ŞEY 90'LARIN KARANLIĞIDIR"
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri üzerine başlayan, İYİ Parti'nin "HDP'nin olduğu yerde olmayız" karşılığı ile devam eden tartışmaya dair değerlendirmelerde bulunan HDP'li Günay İYİ Parti lideri Akşener'e, "Hiç merak etme, senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır" ifadeleriyle seslendi.
"SENİNLE ÇAY BİLE İÇMEYİZ"
"Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP'ye konum belirlemek değil" ifadelerini kullanan HDP'li Günay, "Bir kere halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Hiç merak etme, senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Defalarca söyledik, yine söyleyelim" dedi.
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