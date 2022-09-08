HDP’den İYİ Partili Meral Akşener’e sert tepki! Onunla çay bile içmeyiz

"SENİNLE ÇAY BİLE İÇMEYİZ"

"Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP'ye konum belirlemek değil" ifadelerini kullanan HDP'li Günay, "Bir kere halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Hiç merak etme, senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Defalarca söyledik, yine söyleyelim" dedi.