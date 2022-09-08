Başkan Erdoğan’dan Türkiye-Hırvatistan iş forumunda önemli açıklamalar: 460 milyar dolar değerinde

Bu sabah Hırvatistan Başkan Milanovic ile gayet verimli ikili görüşme yaptıklarını, ardından heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ayrıntılarıyla ele aldık. Aldığımız kararların ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğini daha ileri taşıyacağına inanıyorum. Bugünkü istişarelerin bize hatırlattığı husus şudur: Türkiye ve Hırvatistan, bölgesel konumları ve ekonomileri itibarıyla ortak ülkelerdir. Son yıllarda ekonomik ve ticari iş birliğimizde yakaladığımız ivme, bu konuda ümit vericidir." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Hırvatistan'a bir önceki ziyaretini yaptığı 2016 yılından bugüne ticaret hacminin 2,5 katına çıktığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"2015 sonunda 387 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 2021 sonunda 900 milyon dolara ulaştı. O ziyaretim sırasında belirlemiş olduğumuz 5 yılda 1 milyar dolara ulaşma hedefinde salgın nedeniyle küçük bir sapma oldu. Ancak bu yıl hedefimizi rahatlıkla aşacağımıza inanıyorum. 2022'nin ilk 8 ayı itibarıyla 760 milyon doları geçmiş durumdayız. Şimdi yeni hedefimizi kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirledik. Orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara ulaşmamızın önünde hiçbir engel görmüyorum."