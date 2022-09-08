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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'i tören mangasıyla karşıladı! CHP'de gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi

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Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Meral Akşener’i tören mangasıyla karşıladı! CHP’de gözler Kılıçdaroğlu’na çevrildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İBB'yi ziyaret etti. Ziyarette Ekrem İmamoğlu Akşener'i zabıta tören mangasıyla karşıladı. Bu ziyaretin HDP'ye bakanlık verilme polemiğinin hemen ardından gerçekleşmesi ise dikkatlerden kaçmazken, Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak bir ziyaret yorumları yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu, Akşener'i kapıda karşıladı. İYİ Parti lideri, İBB Başkanı İmamoğlu'nu seçimden sonra ilk kez ziyaret etmiş oldu.

HDP'YE BAKANLIK POLEMİĞİNİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN ZİYARET
CHP'li Gürsel Tekin yaptığı bir açıklamada 6'lı masanın HDP'ye bakanlık verilebilir açıklaması, masada çatlaklara neden olmuştu.

Tekin'in bu açıklamalarına İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından yağtığı açıklamada, Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine tepki gösterdi.

Ağıralioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.

Bakanlık geriliminin ardından ise Akşener'in İmamoğlu'nu ziyaret etmesi dikkat çekti. Bu ziyaretin de Kılıçdaroğlu'nu kızdıracağı yorumları yapıldı.

HDP'yle temasın yolunu Kılıçdaroğlu açmış ve kurmaylarından peş peşe HDP açıklamaları gelmişti.

KILIÇDAROĞLU YOLU AÇTI, A TAKIMI YÜKLENMEYE BAŞLADI! "HDP'YE BAKANLIK VEREBİLİRİZ"

Masa altı ortağı olmak istemediğini yüksek sesle söyleyerek Millet İttifakı'nı tehdit eden HDP'yi 6'lı masaya dahil etmenin yollarını arayan CHP'de ilk kurban Genel Başkan Kılıçdaroğlu oldu.

HDP'nin tehditlerinin ardından canlı yayında "HDP ile görüşürüm. Tabi neden görüşmeyeyim. Mithat Hoca (Sancar) çok değerli bir bilim insanı" çıkışını yapan Kılıçdaroğlu kurmaylarına hedefi işaret ettİ.

İYİ Parti’den CHP’ye dava! İYİ PARTİ'DEN CHP'YE DAVA!
CHP’nin ’HDP’ye bakanlık’ vaadi İYİ Parti’yi kızdırdı CHP'NİN 'HDP'YE BAKANLIK' VAADİ İYİ PARTİ'Yİ KIZDIRDI
İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun üstünü bir kez daha çizdi İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NUN ÜSTÜNÜ BİR KEZ DAHA ÇİZDİ

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