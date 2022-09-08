CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Meral Akşener’i tören mangasıyla karşıladı! CHP’de gözler Kılıçdaroğlu’na çevrildi

Ağıralioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.