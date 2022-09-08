'S-400'ler gereksiz diyen' CHP'den yeni provokasyon: Biz de radar kilidi atalım
Geçtiğimiz aylarda S-400'lerin gereksiz olduğunu ifade eden CHP kurmayları, Yunanistan ile yaşanan gerilim üzerinden bir kez daha 'S-400'ler neden kullanılmıyor' provokasyonuna girişti. Yunanistan'ı kınamadığı için eleştirilen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisini, "S-300'lerle bize radar kilidi atmışlar. Cevap verelim, S-400'lerle radar kilidi atalım. Nerede bizim S-400'ler?" diyerek aklamaya çalıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sisteminin gereksiz olduğunu söylemişti.
İngiliz basınına konuşan Kılıçdaroğlu, "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran'a karşı mı kullanacaksınız? Bu sorunun yanıtını şu ana kadar almış değiliz" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'NİN S-400 ÇELİŞKİSİ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, genel başkanının sözlerini unutup Yunanistan ile yaşanan gerilim sonrasında, S-400'lerin kullanılmadığını öne sürerek, "Neden ambarlarda tozlanıyor" demişti.
S-400 ALGI OPERASYONLARINA ÖZGÜR ÖZEL DE KATILDI
CHP'nin S-400'ler üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı.
Yunanistan'ın taciz ve tahriklerini kınamadıkları için eleştirilerin hedefi haline gelen Özel, kendisini aklamak için yine hükümeti hedef aldı.
Ege'de Yunanistan'ın S-300'lerle Türk savaş uçaklarını tacizine ilişkin konuşan Özel, "S-300'lerle bize radar kilidi atmışlar. Cevap verelim, S-400'lerle radar kilidi atalım. Nerede bizim S-400'ler?" diye sordu.
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