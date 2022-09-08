’S-400’ler gereksiz diyen’ CHP’den yeni provokasyon: Biz de radar kilidi atalım

İngiliz basınına konuşan Kılıçdaroğlu, "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran'a karşı mı kullanacaksınız? Bu sorunun yanıtını şu ana kadar almış değiliz" ifadelerini kullanmıştı.