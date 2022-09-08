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Başkan Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlar için mektup kaleme aldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Başkan Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlar için mektup kaleme aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için kaleme aldığı mektubunda, "Hem Cumhuriyetimizin 100. yılının taçlandırılması hem de 2053 vizyonunu hayata geçirebilmemiz için önümüzdeki yıl yapılacak seçimler kritik öneme sahiptir. Ülkemizin geleceğine yönelik en güçlü desteği vermeye devam edeceğinize olan inancım tamdır." ifadesini kullandı.

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