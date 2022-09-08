Son dakika: Başkan Erdoğan Hırvatistan'da! Balkan turunun son durağı | Sisak İslam kültür merkezi açılışına katıldı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Balkan turunun son durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitti. Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde mevkidaşı Milanovic tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic baş başa görüşme gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Putin ile Semerkant'ta Rusya'nın tahıl sevkiyatı yapması için görüşeceğini açıkladı. Başkan Erdoğan Sisak kentinde İslam kültür merkezi açılışına katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'ın Sisak kentinde İslam Kültür Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Açılış töreninde Başkan Erdoğan'a Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü verildi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışı vesilesiyle Sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi dayanışmamızı daim eylesin diyorum.
Biz hiç düşünmeden verilen desteği memnuniyetle kabul ettik. Hırvatistan İslam Birliği'nin kendi imkanlarıyla başlattığı projeye 2018 Aralık ayı itibarıyla TİKA da dahil oldu.
Sayın Kitarovic 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında TİKA ve Hırvatistan İslam İşbirliği arasında bu konuda bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu merkezin diğer dinlerden dostalrımızın da vakit geçireceği, şehirin buluşma, kaynaşma adreslerinden bir iolacağını ümit ediyorum.
Bu kıymetli eserin başta Sisak halkı olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.
6 yıl önce Hırvatistan ziyareti sırasında İslamiyet'in Hırvatistan parlamentosu tarafından kabul edilmesinin 100. yıl dönümü etkinliğine katılmıştım. O günlerde ayrımcılığa, hoşgörüsüzlüğe karşı Zagreb'den tüm dünyaya anlamlı mesajlar vermiştik.
Bugün bir kez daha Hırvatistan'dan bu defa Sisak'tan barışa ve hoşgörüye dair önemli mesajlar vermiş oluyoruz.
Şüphesiz bu özgürlük ortamı diğer dinler için de önemlidir. Sisak İslam Kültür Merkezi, Sisak şehrinin çok kültürlü yapısının sembollerinden biri olacaktır."
Hırvat makamlarına dayanışmalarından ötürü ülkem ve millet adına teşekkür ediyorum. Aramızdaki işbirliği ve yardımlaşmanın bundan sonra da süreceğine eminim.
Bu yıl Türkiye ile Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıldönümünü kutluyoruz. İki ülke dostluğunun nişanelerinden biri olan bu eserin açılışının böyle bir yıla denk gelmesinden ayrıca memnuniyet duyuyorum.
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, bu eserin başta Sisak halkı olmak üzere bölgede yaşayan diğer kardeşlerimize de hayırlı olmasını diliyorum."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Zagreb'de, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Başkan Erdoğan, Milanovic'le baş başa görüştü. Daha sonra iki lider heyetler arası görüşmede bir araya geldi.
ORTAK BASIN TOPLANTISI / VİDEO
Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ile ortak basın toplantısından önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
Türkiye ve Hırvatistan arasındaki güçlü dostluğun karşılığını en zor zamanlarında vermiştir. Hırvatistan'daki geçen yıl meyana gelen oramn yangınlarında Türkiye dayanışmasını ortaya koymuştur.
Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ile ortak basın toplantısından önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
Türkiye ve Hırvatistan arasındaki güçlü dostluğun karşılığını en zor zamanlarında vermiştir. Hırvatistan'daki geçen yıl meyana gelen oramn yangınlarında Türkiye dayanışmasını ortaya koymuştur.
Burada 3 anlaşma imzalandı. Bölgedeki gelişmeler arasında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı.". Yaklaşık yüzde 41 artıştır bu... Ancak biz bunu daha da ileri taşıma gayretinde olacağız.
Bir bölge ülkesi olarak Türkiye Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemektedir. Görüşmelerimizde Güneydoğu Avurpa'da barış ve iskikrarın korunmasıni ele aldık. Türkiye ve Hırvatistan olarak birlikte yapabileceğimiz katkılar üzerinde durduk.
Bosna Hersek ile ilgili olarak, Bosna Hersek'te sorun Dayton'dan geliyor. Dayton bir çözümün anlaşması olmamıştır. Burası ile ilgili kararı liderler kendi aralarında anlayışla bir araya gelerek vermelidir. Bunun için mekanizmalar var. Bu süreci bizim uyumlu bir şekilde işletmemizde fayda var. Bosna Hersek'İn beraberliği bütünlüğü bizim için önemli. "Bosna Hersek daha fazla bedel ödemesin" bizim temennimiz bu...
"PUTİN HAKLI"
Tahıl sevkiyatında şu an Rusya tarafından tahıl sevkiyatı yok .Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatındaki tahıllar zengin ülkelere gitti, fakir ülkelere değil. Yaptırımı yapan ülkelere tahılın gitmesi Putin'i rahatsız etti. Semerkant'ta bu konuları ele alacağız. Temennimiz odur ki; Rusya tarafından da tahıl sevkiyatı başlasın.
MILANOVIC'TEN TÜRKİYE MESAJI
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan ülkesinin Türkiye ile iş birliğine devam edeceğini söyledi.
Milanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ile Hırvatistan'ın iyi, yapıcı ve sağlıklı ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.
Diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılını kutladıklarını hatırlatan Milanovic, "Türkiye, Hırvatistan'ın zor zamanlarında anlayış ve gösterdiği destekle her zaman yanında oldu." dedi.
Milanovic, Erdoğan ile görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını ifade ederek, "Ukrayna'daki savaşta Türkiye'nin üstlendiği hassas rolü ele aldık. Dış ticaret hacmini de görüştük. Türkiye ve Hırvatistan arasındaki dış ticaret hacmi yeterli değil zira 1 milyon dolardan daha düşük seviyede. Bunun çok daha iyi yerlere geleceğinin kanaatindeyim." diye konuştu.
Hırvatistan'a gelen yatırımcıların genellikle Türkiye'den olduğuna dikkati çeken Milanovic, "Büyük firma, banka ve turizm şirketleri geldi. Bu da aynı zamanda Türk yatırımcıların ilgisini gösteriyor ancak bu yeterli değil. Bizler adım atmalı ve tarafımızdan teklif sunmalıyız." ifadelerini kullandı.
Milanovic, AB, NATO üyesi ve istikrarlı bir ülke olarak Hırvatistan'ın Türkiye ile ekonomi ve daha birçok alanda iş birliğinin devam edeceğinin altını çizerek, "Karşılıklı daha çok konuşmalıyız zira 1 saat süren görüşme gösteriyor ki iyi niyetimiz var. Ancak birbirimizi yeteri kadar tanımıyoruz. Daha çok diyaloğa ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
KRİTİK GÖRÜŞME TAMAMLANDI
Başkan Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde baş başa görüştükten sonra heyetler arası görüşmeye de katıldı.
Heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan, Milanovic'le baş başa görüşmeye geçti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN HIRVATİSTAN'DA / VİDEO
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki tören alanına gelişinde Milanovic karşıladı.
Erdoğan ile Milanovic'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.
Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milanovic, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar hazır bulundu.
Törende Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'in eşi Sanja Music Milanovic de iki lidere eşlik etti.
BALKAN TURUNUN SON DURAĞI
Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, TSİ 21.05'te Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'na indi.
Burada Başkan Erdoğan'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve eşi Emel Hızlan, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Bartol Simunic, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matusic, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Sebastian Rogac ve Cumhurbaşkanlığı Protokol Genel Müdürü Dragana Podner karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Zagreb'e geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN HIRVATİSTAN'DA / VİDEO
Havalimanından ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele geçti.
PROGRAMI BELLİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, Anlaşmaların İmza Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacak. Zagreb'de Vatan Anıtı'na Çelenk Koyma Töreni'nin ardından Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'i kabul edecek Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'na ve Cumhurbaşkanı Milanovic tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.
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