Son dakika: Başkan Erdoğan Hırvatistan’da! Balkan turunun son durağı | Sisak İslam kültür merkezi açılışına katıldı

6 yıl önce Hırvatistan ziyareti sırasında İslamiyet'in Hırvatistan parlamentosu tarafından kabul edilmesinin 100. yıl dönümü etkinliğine katılmıştım. O günlerde ayrımcılığa, hoşgörüsüzlüğe karşı Zagreb'den tüm dünyaya anlamlı mesajlar vermiştik.

Bugün bir kez daha Hırvatistan'dan bu defa Sisak'tan barışa ve hoşgörüye dair önemli mesajlar vermiş oluyoruz.

Şüphesiz bu özgürlük ortamı diğer dinler için de önemlidir. Sisak İslam Kültür Merkezi, Sisak şehrinin çok kültürlü yapısının sembollerinden biri olacaktır."

Hırvat makamlarına dayanışmalarından ötürü ülkem ve millet adına teşekkür ediyorum. Aramızdaki işbirliği ve yardımlaşmanın bundan sonra da süreceğine eminim.

Bu yıl Türkiye ile Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıldönümünü kutluyoruz. İki ülke dostluğunun nişanelerinden biri olan bu eserin açılışının böyle bir yıla denk gelmesinden ayrıca memnuniyet duyuyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, bu eserin başta Sisak halkı olmak üzere bölgede yaşayan diğer kardeşlerimize de hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Zagreb'de, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Başkan Erdoğan, Milanovic'le baş başa görüştü. Daha sonra iki lider heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI / VİDEO

Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ile ortak basın toplantısından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Türkiye ve Hırvatistan arasındaki güçlü dostluğun karşılığını en zor zamanlarında vermiştir. Hırvatistan'daki geçen yıl meyana gelen oramn yangınlarında Türkiye dayanışmasını ortaya koymuştur.