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Belgrad'daki işçilerden Başkan Erdoğan'a sevgi seli: Belgrad Kulesi'ndeki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Belgrad’daki işçilerden Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Belgrad Kulesi’ndeki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan ziyarette Türk işçilerle bir araya gelerek, fotoğraf çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında geldiği Sırbistan'da ülkenin en yüksek binası Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğin ardından mevkidaşıyla Belgrad Kulesi'ni gezdi.

Bölgedeki Türk işçilerle de bir araya gelen Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Sırbistan'ı Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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