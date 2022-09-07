Belgrad’daki işçilerden Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Belgrad Kulesi’ndeki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

"BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Sırbistan'ı Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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