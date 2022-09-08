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Son dakika: Teröristlere Eren darbesi: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Son dakika: Teröristlere Eren darbesi: 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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