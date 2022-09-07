Başkan Erdoğan Sancak bölgesi liderlerini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki liderleri kabul etti. Ülkenin en yüksek binası Belgrad Kulesi'ni gezen Erdoğan, daha sonra konakladığı otelde Sancak bölgesindeki liderlerle bir araya geldi.
SANCAK BÖLGESİNDEKİ LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ
Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki temaslarının ardından mevkidaşı ile ülkenin en yüksek binası Belgrad Kulesi'ni gezen Erdoğan, daha sonra konakladığı otelde Sancak bölgesindeki liderlerle bir araya geldi.
Heyette, Sırbistan Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı Jasmina Curic, Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Ljajic, Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, Tutin Belediye Başkanı Salih Hot ve Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac yer aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- APPLE CANLI YAYIN İZLE: iPhone 14 etkinliği ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Apple event canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- EYT beklemeden 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur, 4C'li + 1996-1997-1999-2008 sigorta girişi...
- Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, kimler alabilir? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Brent petrol çakılıyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda! Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...
- Hesaplara yatıyor... Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu?
- Tarih açıklandı! AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? Transfer sezonu bugün mü, yarın mı bitiyor? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...
- DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS taban ve boş kontenjanları açıklandı mı?
- YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjan listesi - Ek yerleştirme tercih robotu: YKS ek tercih ne zaman?
- YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? Ziraat, Halkbank...
- YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? EK TERCİH TABAN PUANLARI: İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...