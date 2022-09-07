Başkan Erdoğan Sancak bölgesi liderlerini kabul etti

SANCAK BÖLGESİNDEKİ LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki temaslarının ardından mevkidaşı ile ülkenin en yüksek binası Belgrad Kulesi'ni gezen Erdoğan, daha sonra konakladığı otelde Sancak bölgesindeki liderlerle bir araya geldi.