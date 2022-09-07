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Başkan Erdoğan Sancak bölgesi liderlerini kabul etti

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Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Başkan Erdoğan Sancak bölgesi liderlerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki liderleri kabul etti. Ülkenin en yüksek binası Belgrad Kulesi'ni gezen Erdoğan, daha sonra konakladığı otelde Sancak bölgesindeki liderlerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Balkan turu kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in daveti üzerine geldiği Belgrad'daki programlarını tamamladı.

SANCAK BÖLGESİNDEKİ LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki temaslarının ardından mevkidaşı ile ülkenin en yüksek binası Belgrad Kulesi'ni gezen Erdoğan, daha sonra konakladığı otelde Sancak bölgesindeki liderlerle bir araya geldi.

Heyette, Sırbistan Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı Jasmina Curic, Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Ljajic, Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, Tutin Belediye Başkanı Salih Hot ve Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac yer aldı.

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