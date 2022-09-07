Meral Akşener'in derin çelişkisi! Teröristbaşı Öcalan ve HDP desteğine İYİ Parti'de makam veriyorlar
Siyasetin son günlerdeki en sıcak konu başlığı, CHP'li Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye elbette bakanlık verilebilir' çıkışı oldu. İYİ Parti ile CHP'nin arası bu çıkış ile gerilirken, HDP iki partiye de gözdağı verdi. Bu tartışmalar İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in HDP konusundaki ikircikli tavrını da bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Akşener'in HDP çelişkisi...
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye elbette bakanlık verilebilir' sözleri siyasette yeni bir tartışmayı başlattı. Tekin'in sözleri sonrası İYİ Parti ve CHP karşı karşıya geldi. HDP ise, iki partiye de gözdağı vermeyi ihmal etmedi. Yaşananlar sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP çelişkisi bir kez daha gündeme geldi.
Akşener, 'HDP ile aynı masada olmayız' derken, uygulamaları ile kafaları karıştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı, terörist başı Abdullah Öcalan'a ev hapsi verilmesinin daha uygun olduğunu, HDP'ye saygı duyulması gerektiğini söyleyen Salim Ensarioğlu'na Genel Merkez'de makam verdi. Yine Akşener, 'HDP masada olmalı' diyen İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı'ya da sessiz kaldı. Akşener'in, gizli anayasa komisyonunda HDP ile bir masada yer aldığı da ortaya çıkmıştı.
AKŞENER'İN YAMAN ÇELİŞKİSİ: HDP
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık elbette verilebilir' sözleri sonrası, "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Şimdi biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişkiler kuracağına dair nasıl ilişkiler kuracağına dair dayatmaya girmedik. İlişki de demeyelim iletişim diyelim, herhangi bir dayatmada bulunmadık. Bu ilişkilere saygı duyduk. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimize herkes saygı duymak zorunda." açıklamasını yapmıştı. Daha önce de, 'Biz HDP'nin olduğu masada olmayız' çıkışı yapan Akşener'in söylemleri ile uygulamaları arasındaki fark ise dikkat çekiyor.
TERÖRİSTBAŞINA 'EV HAPSİ' İSTEYEN SALİM ENSARİOĞLU'NA GENEL MERKEZ'DE MAKAM VERDİ
HDP konusunda yaman bir çelişki yaşayan Akşener, Mehmet Salim Ensarioğlu'nu İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı yaparak Genel Merkez'de koltuk verdi. Akşener'in Genel Merkez'e aldığı Ensarioğlu, 'Abdullah Öcalan'a ev hapsi verilmeli.' ve 'HDP'ye saygı duyulmalı' çıkışları ile biliniyor.
"HDP KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ OLARAK MASADA OLMALI' DİYEN İLÇE BAŞKANI'NA SES ÇIKARMADI
Yine Meral Akşener'in, İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı'nın, 'HDP masada olmalı, Kürtleri temsil etmeli.' sözlerine de kayıtsız kaldığı belirtiliyor.
GİZLİ ANAYASA İÇİN MASAYA OTURDUĞUNU UNUTTU
'İYİ Parti'yi, CHP ile, HDP ile yan yana getirme çabalarını çok çirkin buluyorum' diyen Akşener'in gizli anayasa çalışmaları için HDP ile masaya oturan partiler arasında yer aldığı da biliniyor. Anayasa taslağını hazırladığı belirtilen CHP'li İbrahim Kaboğlu iddiaları doğrularken, o zaman İYİ Parti vekili olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da skandal anayasa taslağını yayınlayarak Akşener'e sert çıkmıştı.
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