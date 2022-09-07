İYİ Parti'de 'HDP'ye bakanlık' istifası! "Bu zihniyetle aynı masada olamam"
CHP'nin HDP'ye 'bakanlık' verme vaadinin ardından 6'lı masanın ittifak ortaklarından İYİ Parti'den gelen tepkiler her geçen gün artıyor. Son olarak İYİ Parti'nin Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, "bu zihniyetle aynı masada olamam" diyerek görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Özışık, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, şunları kaydetti:
"Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar.
Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye'den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım.
'PKK'ya bakanlık verilebilir.' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."
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