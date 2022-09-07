İYİ Parti'den CHP'ye tepkiler dinmiyor: Masanın altına bomba döşediler

CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' vaadine, İYİ Partili siyasetçilerin verdiği tepkiler dinmiyor. İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, katıldığı canlı yayında, Tekin'i art niyetli olarak niteleyip, "Siz altılı masayı bir arada tutmaya çalışan bütün çabalarının altına bomba koyuyorsunuz mayın döşüyorsunuz" tepkisini gösterdi.