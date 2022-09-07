08 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti'den CHP'ye tepkiler dinmiyor: Masanın altına bomba döşediler

İYİ Parti'den CHP'ye tepkiler dinmiyor: Masanın altına bomba döşediler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2022 23:53
CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' vaadine, İYİ Partili siyasetçilerin verdiği tepkiler dinmiyor. İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, katıldığı canlı yayında, Tekin'i art niyetli olarak niteleyip, "Siz altılı masayı bir arada tutmaya çalışan bütün çabalarının altına bomba koyuyorsunuz mayın döşüyorsunuz" tepkisini gösterdi.
Gürsel Tekin masanın altına bomba döşedi
"Gürsel Tekin masanın altına bomba döşedi"
Altılı masanın planı ortaya çıktı
Altılı masanın planı ortaya çıktı
CHP yandaşından itiraflar: Süreç çoklu adaya gidiyor
CHP yandaşından itiraflar: Süreç çoklu adaya gidiyor
Belgrad’daki işçilerden Başkan Erdoğan’a sevgi seli
Belgrad'daki işçilerden Başkan Erdoğan'a sevgi seli
İYİ Parti’den CHP’ye dava!
İYİ Parti'den CHP'ye dava!
Ege ve Akdeniz’de ortak tatbikat
Ege ve Akdeniz'de ortak tatbikat
Vali son durumu anlattı
Vali son durumu anlattı
Türkiye ve Sırbistan arasında 7 anlaşma
Türkiye ve Sırbistan arasında 7 anlaşma
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Akşener’den “HDP’ye bakanlık” açıklaması
Akşener’den “HDP’ye bakanlık” açıklaması
HDP’ye bakanlık vaadi ilk istifayı getirdi
"HDP’ye bakanlık" vaadi ilk istifayı getirdi
Çarpıcı sözler: Bu krizler masayı dağıtacak
Çarpıcı sözler: Bu krizler masayı dağıtacak
Daha Fazla Video Göster