08 Eylül 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti'den CHP'ye tepkiler dinmiyor: Masanın altına bomba döşediler
CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' vaadine, İYİ Partili siyasetçilerin verdiği tepkiler dinmiyor. İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, katıldığı canlı yayında, Tekin'i art niyetli olarak niteleyip, "Siz altılı masayı bir arada tutmaya çalışan bütün çabalarının altına bomba koyuyorsunuz mayın döşüyorsunuz" tepkisini gösterdi.