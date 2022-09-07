07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Son dakika: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA