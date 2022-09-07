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CHP yandaşından itiraflar: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor! Süreç çoklu adaya doğru gidiyor

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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CHP yandaşından itiraflar: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nu istemiyor! Süreç çoklu adaya doğru gidiyor

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nda yaşanan kaosu itiraf etti. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini söyleyen Erkin, "HDP tartışması da ellerinde malzemeye dönüştü." dedi. Erkin, Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isme dayandırdığı iddialarının devamında ise, "Süreç çoklu adaya doğru gidiyor. CHP’li kurmay, 'Bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur' dedi." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz" sorusuna, "HDP'ye bakanlık verebiliriz" diyerek yanıt vermişti.

İYİ Parti kanadında büyük infiale neden olan sözler sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP'nin kilit taşlarından bir tanesi. Böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor" demişti.

"KEMAL BEY'İ İSTEMİYORUZ DEMEKTİR"

Tüm bu gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP yandaşı Sözcü gazetesinin yazarı Aytunç Erkin, Akşener'in CHP'nin adaylığını istemediğini öne sürdü.

CHP YANDAŞINDAN İTİRAFLAR: MERAL AKŞENER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR! / VİDEO

İki parti arasındaki 'HDP' kavgasını değerlendiren Erkin, "İYİ Parti zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. HDP tartışması da ellerinde malzemeye dönüştü. 'Kazanacak aday ile gideceğiz' demek 'Biz Kemal Bey'i istemiyoruz' demektir" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ ÇOKLU ADAYA DOĞRU GİDİYOR"

Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isimle konuştuğunu da söyleyen Sözcü yazarı, "Kemal Bey'e çok yakın bir isimle, bir CHP kurmayı ile görüştüm. Süreç çoklu adaya doğru gidiyor. CHP'li kurmay 'Bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur' dedi." diye konuştu.

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