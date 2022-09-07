CHP yandaşından itiraflar: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nu istemiyor! Süreç çoklu adaya doğru gidiyor

"SÜREÇ ÇOKLU ADAYA DOĞRU GİDİYOR"

Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isimle konuştuğunu da söyleyen Sözcü yazarı, "Kemal Bey'e çok yakın bir isimle, bir CHP kurmayı ile görüştüm. Süreç çoklu adaya doğru gidiyor. CHP'li kurmay 'Bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur' dedi." diye konuştu.