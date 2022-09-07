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Destek ödemeleri başlıyor! Karar Resmi Gazete'de! Kimler yararlanabilecek?

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Destek ödemeleri başlıyor! Karar Resmi Gazete’de! Kimler yararlanabilecek?

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Besicilik Desteklemeleri kapsamında, üreticilere karkas ağırlığına göre yapılacak destek ödemeleri ve bunlara dair şartlar belirlendi. İşte detaylar...

"Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DESTEK ÖDEMELERİ BELLİ OLDU

Kararla, mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektöre model teşkil etmesi amaçlandı.

Buna göre, bugünden itibaren 5 yıl içinde besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında destekleme ödemesi yapılacak. Destek tutarı, karkas ağırlığı 201-250 kilogram olanlara kilogram başına 2,5 lira, 251-300 kilogram olanlara 3,5 lira, 301 kilogram ve üzeri olanlara 5 lira olacak.

ÇOK SAYIDA ŞEYDEN SORUMLU OLACAK

ESK, sözleşme şartlarında, sözleşme yapılacak yetiştiricilerin tespitinden, kesimden, sağlık ve karkas kalitesi kriterlerinin belirlenmesinden, duyurulmasından uygulanmasından, takibinden ve yaptırımların yerine getirilmesinden sorumlu olacak.

BİRİM FİYATLARI DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

Sözleşme yapılan yetiştiriciler, en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilecek. Kesim anındaki karkas ağırlığı en az 201 kilogram olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, destekleme birim fiyatlarında değişiklik yapabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SAĞLAYACAK

Söz konusu karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak.

Yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğu için hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemeyecek.

KAMU KURUMLARI YARARLANAMAYACAK

Desteklemeden kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştirakleri yararlanamayacak. Ayrıca, yetiştiriciler, sözleşme kapsamına giren hayvanları için Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konuda verdiği destekleri alamayacak.

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