Destek ödemeleri başlıyor! Karar Resmi Gazete’de! Kimler yararlanabilecek?

KAMU KURUMLARI YARARLANAMAYACAK

Desteklemeden kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştirakleri yararlanamayacak. Ayrıca, yetiştiriciler, sözleşme kapsamına giren hayvanları için Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konuda verdiği destekleri alamayacak.