CHP yandaşından itiraflar: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor! Süreç çoklu adaya doğru gidiyor

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nda yaşanan kaosu itiraf etti. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini söyleyen Erkin, "HDP tartışması da ellerinde malzemeye dönüştü." dedi. Erkin, Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isme dayandırdığı iddialarının devamında ise, "Süreç çoklu adaya doğru gidiyor. CHP’li kurmay, 'Bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur' dedi." ifadelerini kullandı.