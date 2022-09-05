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MSB’den SON DAKİKA açıklaması: 6 PKK’lı terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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MSB’den SON DAKİKA açıklaması: 6 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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