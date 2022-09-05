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Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin adının değişmesine karar verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi’nin adının değişmesine karar verdi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cezaevinin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığına dilekçe verdi. Dilekçeyi dikkate alan Bakanlık, Silivri Cezaevi’nin adının “Marmara” olarak değiştirilmesine karar verdi.

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