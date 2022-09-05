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Van'da PKK'ya peş peşe operasyon

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Van’da PKK’ya peş peşe operasyon

Van polisi terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 5 şahıs hakkında işlem yaptı. Yapılan açıklamada, "29 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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