Halk TV'de skandal: Şirin Payzın PKK'lı teröriste rahmet diledi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, öldürülen PKK'lı terörist ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve üzüntüsünü dile getirmişti. CHP tarafından fonlnan Halk TV'de de benzer bir skandala imza atıldı. Program sunucusu Şirin Payzın, bahse konu terörist için 'rahmet' diledi.
Birkaç yıl önce kaybolduğu öne sürülen PKK'lı terörist Hakan Arslan'ın iskeleti, Diyarbakır'daki kazılar sırasında bulunmuş ve ailesine teslim edilmişti.
CHP'Lİ TANRIKULU PKK'LI TERÖRİSTE ÜZÜLDÜ: "AAH AHH"
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye her fırsatta açıkça destek veren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmiş, teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullanmıştı.
HALK TV'DE SKANDAL: TERÖRİSTE RAHMET DİLEDİLER
CHP'nin yayın organı Halk TV'de de benzer bir skandala imza atıldı. Program sunucusu Şirin Payzın, öldürülen PKK'lı terörist için üzüldü,
ailesine başsağlığı diledi.
HALK TV'DE SKANDAL: ŞİRİN PAYZIN PKK'LI TERÖRİSTE RAHMET DİLEDİ / VİDEO
Payzın açıklamasında devleti suçlayarak, "Diyarbakır Sur'da 2 aralık 2015'de büyük çatışmalar yaşanmıştı. Hendek olayları başlamıştı. Sivillerden de canını kaybeden çok sayıda kişi olmuştu. Orada hayatını kaybeden Hakan Aslan, 28 yaşındaymış o zaman. Böylesine acı bir durum yaşadık. Oğlunuzun kemiklerini kucağınıza veren bir devlet var. Bir tabutu bile çok gören. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim." ifadelerini kullandı.
TERÖRİSTBAŞINA GÜZELLEMEYE SESSİZ KALMIŞLARDI
HDP vekili Mehmet Rüştü Tiryaki, geçtiğimiz gün yine Şirin Payzın'ın programında teröristbaşı için "sayın öcalan" ifadelerini kullanmış, stüdyodakilerin tepki vermemesi tepki toplamıştı.
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