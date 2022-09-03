Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Diyarbakır’da Evlat Nöbeti’ne ziyaret! HDP, PKK ve ABD’nin uşağıdır

SREBRENİTSA İLE DİYARBAKIR ANNELERİNİN SIKINTILARI AYNI

Srebrenitsa anneleri nasıl sıkıntı çektiyse bu annelerin de sıkıntıları aynıdır.

Etrafımızdaki tüm coğrafyaya huzuru getirmek zorundayız. Burası dualı bir şehirdir. Evliyalar, sahabeler şehridir. Bunu ortadan kaldırmak isteyenler, bize kardeşliğimizi unutturmak isteyenlere fırsat vermiyor Diyarbakır anneleri.