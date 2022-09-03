Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Diyarbakır'da Evlat Nöbeti'ne ziyaret! HDP, PKK ve ABD'nin uşağıdır
Son dakika haberleri... Son dakika bilgisine göre Evlat Nöbeti'nin 4. yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da konuştu. Soylu "PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmazsa böyle bir terör örgütü olmaz. HDP de ABD uşağıdır." dedi.
Evlat Nöbeti'nin 4. yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Soylu'nun açıklamaları..
Bizim ABD'ye ihtiyacımız yok. Bizim dinimizden, kültürümüzden, inancımızdan haberi olmayan Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Diyarbakır huzura kavuştukça bölge huzura kavuşuyor. Bizi birbirimizden koparmak içni her türlü senaryoyu ortaya koyuyorlar.
1097 gündür 309 evladı için ailelerin feryadı. Çocukları dağa götürenlere değil sadece isyan onları maşa olarak kullananlaradır da.
SREBRENİTSA İLE DİYARBAKIR ANNELERİNİN SIKINTILARI AYNI
Srebrenitsa anneleri nasıl sıkıntı çektiyse bu annelerin de sıkıntıları aynıdır.
Etrafımızdaki tüm coğrafyaya huzuru getirmek zorundayız. Burası dualı bir şehirdir. Evliyalar, sahabeler şehridir. Bunu ortadan kaldırmak isteyenler, bize kardeşliğimizi unutturmak isteyenlere fırsat vermiyor Diyarbakır anneleri.
Terör örgütünü söküp atarken bilesiniz ki ABD'yi de söküp atıyoruz. Yıllarca bunun için bizi birbirimize düşürdüler. Terör örgütü yakın zamanda bitecek.
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