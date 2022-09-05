Başkan Erdoğan Balkan turuna çıkıyor: Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turuna çıkacak. Ziyaretlerin gündemi; ikili ilişkiler, bölgesel barış ve istikrar ile ticaret hacminin artırılmasına yönelik adımlar olacak. Başkan Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında önemli anlaşmaların imzalanması da ön görülüyor.
Başkan Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek. İlk durak Bosna-Hersek olacak.
Başkan Erdoğan'ın önceki ziyaretlerde olduğu gibi Devlet Başkanlık Konseyi'nin 3 üyesi ile bir araya gelmesi ön görülüyor. Temaslarda, Türkiye'nin Balkanlarda barışın devamı için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceği mesajı verilecek.
TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI İÇİN ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK
Başkan Erdoğan'ın Balkan turunun bir diğer önemli gündem maddesi de ekonomi olacak. Bölge ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.
İkili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Erdoğan'ın ziyareti sırasında önemli ikili anlaşmaların imzalanması da ön görülüyor.
Başkan Erdoğan'a üç ülkeyi ziyaretinde kalabalık bir iş insanı heyeti de eşlik edecek. İş konseyi toplantıları gerçekleştirilecek.
Karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin arttırılması için atılacak adımlar görüşülecek.
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