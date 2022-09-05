Başkan Erdoğan Balkan turuna çıkıyor: Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı ziyaret edecek

Başkan Erdoğan'ın önceki ziyaretlerde olduğu gibi Devlet Başkanlık Konseyi'nin 3 üyesi ile bir araya gelmesi ön görülüyor. Temaslarda, Türkiye'nin Balkanlarda barışın devamı için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceği mesajı verilecek.