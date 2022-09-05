CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanını THY ifşa etti! Yalıları satacaktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, “İBB’ye ait yalılara el koymak istiyorlar” yalanı ifşa oldu. THY, 2009 yılında İBB ile yapılan sözleşme kapsamında Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalılarını kiracı olarak elinde bulundurduğunu açıkladı. 2040’a kadar THY ile sözleşmesi olan İBB’nin, 7 milyar liraya değerleme yaptığı, iki yalıyı da satmak istediği ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ortaköy sahilinde bulunan, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının, İBB'den alınıp Hazine'ye devredilmek istendiğini açıkladı. İmamoğlu, yapılmak istenen devri 'gasp' olarak niteledi, yalıların 13 yıldır çürümeye terk edildiğini, yalıları restore etmelerinin 9 aydır kolluk güçleri marifetiyle engellendiğini ileri sürdü. İmamoğlu'nun bir yalanı daha ifşa oldu.
THY tarafından yapılan açıklamada, "Sayın İBB Başkanı açıklamasında yalılarla ilgili bir değerleme yaptırdıklarını ve 7 Milyar TL değerleme sonucu aldıklarını ifade etmiştir. İBB 2040 yılına kadar kiracısı olan yalılar için bu değerleme çalışmasını hangi amaçla yaptırmıştır? Hangi yabancı yatırımcılarla görüşmüştür?" sorusu soruldu.
GERÇEK DIŞI İTHAM VE İFTİRA
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaların gerçek dışı ve hukuki durumu doğru yansıtmadığı belirtilerek iddialara tek tek cevap verildi.
Açıklamada hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan ve THY'nin 2009 yılından beri 'Kiracı' sıfatıyla elinde bulundurduğu Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları ile ilgili olarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 03 Eylül 2022 tarihinde İBBTV' de yayınlanan açıklamalarında yer verdiği gerçek dışı, hukuki durumu doğru yansıtmayan, yer yer itham ve hatta iftiraya varan açıklamaların hayret ve esefle izlenmiş olduğu ifade edilerek fiili ve hukuki gerçeğe aykırı hususların tek tek cevap verilmesi zarureti doğduğu kaydedildi.
Açıklamada İmamoğlu'nun iddialarına tek tek cevap verildi:
YANLIŞ: "Halkın malı olan Yalılar, kim oldukları, ne oldukları, hangi aile mensubu oldukları belli olmayan kişilere peşkeş çekiliyor."
DOĞRUSU: Şirketimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş., Yalıların 2009 yılından bu yana kiracısıdır. Şirketimizin iki ana ortağı: bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları ("THY") (%50) ve DOCO İstanbul Catering Restaurant Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (%49,997). Şirketimiz, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olan havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları başta olmak üzere havayolu firmalarına ikram hizmetleri sunmaktadır.
YANLIŞ: "3 yıl içinde restore edilecekti, 13 yıldır bitirilemedi."
DOĞRUSU: 2009 yılındaki kira sözleşmesine göre, yanmış ve yer yer yıkılmış vaziyetteki tarihi Yalıların restorasyonunun 3 yıl içinde bitirilmesi ve işletmeye açılması gerektiği doğrudur. Ancak, otel olarak turizme kazandırılacak tarihi Yalıların ihtiyacını karşılayacak otopark kapasitesi bulunmadığı için Yalıların altına, deniz seviyesinin de altında ve İstanbul Boğazı'nın hemen yanında bir yer altı otoparkı yapılması İBB tarafından talep edilmiş, böylesine zor ve maliyetli bir iş, mülk sahibi kamu otoritesi tarafından şirketimize yüklenmiş, 25 yıllık kira süresinin 31 yıla çıkartılması karşılığında şirketimiz bu büyük yükün de altına girmiştir. Dolayısıyla, 3 yıl içinde hizmete açma yükümlülüğü ortadan kalkmıştır.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaların gerçek dışı ve hukuki durumu doğru yansıtmadığı belirtilerek iddialara tek tek cevap verildi.
Açıklamada hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan ve THY'nin 2009 yılından beri 'Kiracı' sıfatıyla elinde bulundurduğu Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları ile ilgili olarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 03 Eylül 2022 tarihinde İBBTV' de yayınlanan açıklamalarında yer verdiği gerçek dışı, hukuki durumu doğru yansıtmayan, yer yer itham ve hatta iftiraya varan açıklamaların hayret ve esefle izlenmiş olduğu ifade edilerek fiili ve hukuki gerçeğe aykırı hususların tek tek cevap verilmesi zarureti doğduğu kaydedildi.
YANLIŞ: "13 yıldır kamu zararı oluşmaktadır."
DOĞRUSU: Yalılar'da Şirketimize gelir getirici bir faaliyet başlamamış olmasına rağmen, kira sözleşmesinde öngörülen kira bedelleri (aylık 3,6 milyon TL), öngörülen artışlar düzenli olarak yapılarak hiçbir aksamaya yer verilmeden 13 yıldır ödenmeye devam edilmektedir. Kamu zararı ile ne kastedildiğini anlamak mümkün değildir. Kira bedellerinin yanı sıra, kamuya ait tarihi eserlerin ihyası ve deniz seviyesinin altına otopark inşası için şirketimizce 13 yılda 130 milyon ABD dolarına yakın bir yatırım yapılmıştır. Aslında kamusal bir kazanım olan bu yatırımdan kamu zararı diye bahsetmek hayret vericidir.
YANLIŞ: "Sözleşme mahkeme kararıyla feshedilmiştir."
DOĞRUSU: Sözleşme mahkeme kararıyla feshedilmemiştir. Aksine ortada Şirketimiz aleyhine açılan bir fesih ve tahliye davası bile yoktur. Yalılar mevzuat gereği İl Genel Meclisi kararı ile Şirketimize verilmiş ve yine İl Genel Meclisi kararı ile otopark yatırımı karşılığında kira süresi uzatılmış iken; şimdi İstanbul Belediye Meclisi'nin herhangi bir fesih kararı olmadan, Sayın İBB Başkanı talimatı ile şirketimiz Yalılardan hukuksuz ve usulsüz bir şekilde tahliye edilmek istenmektedir.
YANLIŞ: "Kamu kurumları karşı karşıya gelmektedir."
DOĞRUSU: İBB yetkilileri ve zabıtası, ortada kira sözleşmesinin feshi yönünde bir belediye meclisi kararı olmaksızın, Yalıların tahliyesi yönünde herhangi bir mahkeme kararı da olmaksızın, Sayın İBB Başkanı'nın talimatıyla hukuksuz ve usulsüz şekilde şantiye basma girişimlerinde bulunmuş, ayrıca suç teşkil eden bu tür girişimlerin önlenmesi için Şirketimizce mahkemelerden alınan ihtiyati tedbir kararları doğrultusunda yetkili kamu kurumlarına müracaat edilmiş, yetkili kamu kurumları da bu tür fiili müdahale ve mütecaviz eylemlere müsaade edilmemesi için gerekli tedbirleri almıştır. Kamu kurumlarının karşı karşıya gelmesi değil, Sayın İBB Başkanı'nın kanuna ve kamu düzenine karşı gelmesi söz konusudur.
YANLIŞ: "9 aydır sabrediyoruz, uzlaşma için çözüm arıyoruz."
DOĞRUSU: İBB'nin 9 aydır sabretmesinden değil, Şirketimizin 13 yıllık emeği ve 130 milyon ABD dolarına yakın kamu yararı taşıyan yatırımını 9 aydır gasp edememiş olmasından söz edilebilir. Zira İBB tarafından hiçbir zaman bir uzlaşma girişimi olmamış, şantiyemizin elektriği, suyu kesilmiş, koruma levhaları ve ofis kısımları yıkılmış, şantiye alanı defalarca zorbalıkla basılmaya çalışılmıştır. Bu girişimler üzerine Şirketimiz tarafından İBB'ye bir yazı yazılarak görüşme ve toplantı talep edilmiş, ancak İBB tarafından Şirketimize cevap dahi verilmemiştir.
Yukarıda sıralanan başlıca 7 yanlışın doğrusunu belirttikten sonra, şu 3 sorunun cevabını da Şirketimiz kamuoyu önünde Sayın İBB Başkanından beklemektedir:
*Sayın İBB Başkanı açıklamasında Yalılarla ilgili bir değerleme yaptırdıklarını ve 7 Milyar TL değerleme sonucu aldıklarını ifade etmiştir. İBB 2040 yılına kadar kiracısı olan Yalılar için bu değerleme çalışmasını hangi amaçla yaptırmıştır? Hangi yabancı yatırımcılarla görüşmüştür?
*İBB Yalıları satmak için mevzuat gereği ilgili bakanlıktan izin almak zorundadır. İBB Yalıları satmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir müracaatta bulunmuş mudur?
Yarısı Devlete ve yarısı borsa yatırımcısı halka ait olan THY'nin bir iştiraki olan Şirketimiz 13 yıl emek vermiş ve 130 milyon ABD dolarına yakın maliyetine katlanmış ve nihayet 2023 yılında gelir getirici faaliyetlerine başlayacak iken, bu emek ve yatırıma el koyup yabancı şirketlere tahsis etmek 17 milyon İstanbullunun hakkını korumak mıdır?
İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?
Ekrem İmamoğlu, İBB mülkiyetindeki Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının İBB'den alınmak istendiğini iddia etmişti.
Yalılara alınmadıklarını iddia eden İmamoğlu iki yalıda kendilerinden önceki dönemde başlatılan restorasyonun uzun yıllardır bitirilmediği iftirasında bulundu.
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