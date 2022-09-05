CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yalanını THY ifşa etti! Yalıları satacaktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ortaköy sahilinde bulunan, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının, İBB'den alınıp Hazine'ye devredilmek istendiğini açıkladı. İmamoğlu, yapılmak istenen devri 'gasp' olarak niteledi, yalıların 13 yıldır çürümeye terk edildiğini, yalıları restore etmelerinin 9 aydır kolluk güçleri marifetiyle engellendiğini ileri sürdü. İmamoğlu'nun bir yalanı daha ifşa oldu.

THY tarafından yapılan açıklamada, "Sayın İBB Başkanı açıklamasında yalılarla ilgili bir değerleme yaptırdıklarını ve 7 Milyar TL değerleme sonucu aldıklarını ifade etmiştir. İBB 2040 yılına kadar kiracısı olan yalılar için bu değerleme çalışmasını hangi amaçla yaptırmıştır? Hangi yabancı yatırımcılarla görüşmüştür?" sorusu soruldu.

GERÇEK DIŞI İTHAM VE İFTİRA

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaların gerçek dışı ve hukuki durumu doğru yansıtmadığı belirtilerek iddialara tek tek cevap verildi.

Açıklamada hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan ve THY'nin 2009 yılından beri 'Kiracı' sıfatıyla elinde bulundurduğu Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları ile ilgili olarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 03 Eylül 2022 tarihinde İBBTV' de yayınlanan açıklamalarında yer verdiği gerçek dışı, hukuki durumu doğru yansıtmayan, yer yer itham ve hatta iftiraya varan açıklamaların hayret ve esefle izlenmiş olduğu ifade edilerek fiili ve hukuki gerçeğe aykırı hususların tek tek cevap verilmesi zarureti doğduğu kaydedildi.