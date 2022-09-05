SİHA üssünü gözetleyen Rum casus tutuklandı

KKTC'nin stratejik Karpaz yarımadasında Türk SİHA ve İHA'larının kullandığı Geçitkale askeri havaalanı da bulunuyor. Rum'un Türk avukatı Öncel Polili, Rum medyasına yaptığı açıklamada Soutzis'in KKTC'de izne tabi olan telsizlerle yakalandığına dikkat çekerek, Kıbrıs Rum hattı cep telefonu hatlarının KKTC'de çalışmadığını, müvekkilinin arkadaşlarıyla haberleşmek amacıyla telsiz kullandığını ve izne tabi olduğunu bilmediğini söyledi.

Rum Dışişleri Bakanlığı, BM'den devreye girerek Soutzis'in serbest bırakılmasını istedi. BM sözcüsü Aleem Siddique, Rum ve Türk taraflarıyla konuyla ilgili temasta olduklarını açıkladı.