SİHA üssünü gözetleyen Rum casus tutuklandı
Türk-Rum barış etkinliklerine katılan Andreas Soutzis adlı Rum, Gazimağusa’da casusluk suçlamasıyla yargılanmaya başladı. Kıbrıs Rum yönetiminde elektrikli alet tamirciliği yapan Andreas Soutzis, Türk-Rum iki toplumlu barış etkinliklerinde tanınan bir isim.
Soutzis 26 Ağustos'ta Karpaz yarımadasında Mehmetçik köyünde bir otelde konakladı ve ardından Kıbrıs Rum yönetimine geçti. Soutzis, temizlik görevlisinin odasında bir telsiz bularak, polise bildirmesiyle aranmaya başladı. Rum, geçen cumartesi günü KKTC'ye yeniden giriş yaparken, gözaltına alındı.
SİHA ÜSSÜNÜN OLDUĞU BÖLGE
Hürriyet'in haberine göre otomobilinde yapılan aramada, otelde unuttuğu telsizle aynı bir başka telsiz, çok sayıda fotoğraf, USB bellek, ses kayıt cihazı ve 9 adet KKTC haritası bulundu. Haritalardan birinde iki askeri bölgenin işaretlendiği belirlendi.
Soutzis, ilk sorgusunda işaretlediği askeri bölgelerin fotoğraflarını çektiğini itiraf etti. Gazimağusa'da casusluk suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarılan Rum hakkında soruşturma amaçlı 5 gün tutukluluk kararı verildi.
KKTC'nin stratejik Karpaz yarımadasında Türk SİHA ve İHA'larının kullandığı Geçitkale askeri havaalanı da bulunuyor. Rum'un Türk avukatı Öncel Polili, Rum medyasına yaptığı açıklamada Soutzis'in KKTC'de izne tabi olan telsizlerle yakalandığına dikkat çekerek, Kıbrıs Rum hattı cep telefonu hatlarının KKTC'de çalışmadığını, müvekkilinin arkadaşlarıyla haberleşmek amacıyla telsiz kullandığını ve izne tabi olduğunu bilmediğini söyledi.
Rum Dışişleri Bakanlığı, BM'den devreye girerek Soutzis'in serbest bırakılmasını istedi. BM sözcüsü Aleem Siddique, Rum ve Türk taraflarıyla konuyla ilgili temasta olduklarını açıkladı.
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