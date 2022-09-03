Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yerli teknoloji hamlelerine değişirken Baykar'ın artık yoğunluktan ürün yetiştiremediğini ifade etti. CHP'ye sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan "CHP ve yoldaşları bayat senaryoları yeniden tedavüle sokmaya çalışıyor. Fitne tüccarlarına açıkça söylüyorum. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
EN KALBİ DUYGULARIMLA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM
Şehre gelişimizden itibaren bizleri hep samimiyetle bağrına basan Samsunlulara teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Samsun'a en son 2 yıl önce il kongremiz ve Samsun-Sivas Demiryolu rehabilitasyon projesinin açılış töreni için gelmiştik. Tekrar Milli Mücadelenin şehri Samsun'dayız. Bugün burada teşkilatımızın fedakar, gayretli neferleriyle yeniden birarada olmanın mutluluğu içindeyim. Siz dava arkadaşlarımın her birine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.
Samsun'da partimizde görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, darülbekaya uğradığımız yol arkadaşlarımızı rahmet, minnetle anıyorum. Rabbim hepsinden Allah razı olsun diyorum. Onlar milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine adlarını altın harflerle yazdırdılar. Pazartesi günü Afyonkarahisar ve Kütahya'daydık. Hem zaferimizi kutladık hem de bu şehirlerimize kazandırdığımız eserlerin toplu açış törenlerini yaptık.
3 GÜNLÜK DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Perşembe günü gözleri ışıl ışıl 20 bin öğretmenimizin atamasını yaparak görev yerlerine uğurladık. Salı günü Bosna-Hersek-Sırbistan ve Hırvatistan'a gideceğiz. 21 yılın birikimiyle ama ilk günkü aşkla sevda ile ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'yi 2023 hedefleriyle kucaklaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin en büyük teknoloji şöleni TEKNOFEST'e bu yıl Samsun ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ileri teknoloji ürünlerinde nerelere gelme görme imkanı bulduk.
TAKOZ KONULMAYINCA MİLLETİN NELER YAPTIĞINI GÖRDÜK
Gençlerimizin önlerine takozlar konmazsa, hani bir ara CHP'nin takozlar koyduğu dönem vardı ya, önlerine takoz konulmayınca bu millet nelere muktedirdir onu gösterdi. TEKNOFEST'i görüp de gururlanmamak mümkün değil. İktidara geldiğimiz yerli ve milli yüzde 20'ydi ama şimdi yüzde 80. Bu durarak, yatarak olmuyor Bay Kemal, çalışarak oluyor. Ama sağolsun TEKNOFEST'e turistik seyahat yapmış. İnşallah ilham almıştır. Bu millet 1 asır önce verdiği milli mücadelede olduğu gibi son derece kısıtlı imkanlarla yeni ve büyük bir destan yazıyor.
NEREDEN NEREYE GELDİK?
Türkiye ayağına vurulan zincirleri kırdıkça, üzerine giydirilen esaret gömleklerini parçaladıkça, küresel ölçekte kendinden söz ettiriyor. İnsanımızı birbirine kırdırarak ülkemizin geleceğini çalanlara, provokatörlere, terör örgütlerine, sabah akşam karamsarlık aşılayan şeamet tellallerine, kıfayetsizlere rağmen ülkemiz istikrar ve güven abidesi olarak tüm dünyada göz dolduruyor. Baykar artık ürünlerini yetiştiremiyor. 1 sene sonraya 3 sene sonraya gün veriyor. Bakın nereden nereye geldik?
SİLAH TÜCCARLARINI RAHATSIZ EDİYORUZ
Yıllarca ülkemizi teknoloji çöplüğü haline getirenlerin çok ciddi rahatsız olduğunu biliyoruz. Terörle mücadelemizi kendi silahlarımızla yürütebilmemizin bölücü örgüt yandaşlarını rahatsız ettiğini biliyoruz. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Artık hepsinin en güzelini yapar hale geldik. Savunma sanayinde geldiğimiz yerin küresel silah tüccarlarını rahatsız ettiğini de biliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi yanında diğer alanlarda güçlü bağımsız ülke haline gelmesinde tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten çekinmiyor.
HELALLEŞME DEĞİL HESAPLAŞMA
Ne diyor? Helalleşme. Bu bir oyun. İmam hatip okullarımız, ilim irfan yuvalarımız, alimlerimizle ilgili hakaretlerin havada uçuşmalarının gerisinde bu nobranlık var. Partimizin kapısına kilit vuracak kadar gözlerini karartmanın gerisinde bu faşist kafayı hortlatmak çabası var. Alevi-Bektaşi kardeşlerimize edepsizlikler de bu oyunların bir parçası. CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça tehdit ve hakaret diline sarılıyor.
GELECEK ASIR TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK
Sayılı günleri gayet iyi değerlendirecek inşallah 2023'de de Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız. Bayat senaryoları CHP ve yoldaşları tarafından yeniden tedavüle sokmaya çalışıyorlar. Buradan fitne tüccarlarına açıkça söylüyorum; ne yaparsınız yapın başaramayacaksınız. Bu milletin kardeşliğini bozamayacaksınız. Sinsi emellerinize ulaşamayacaksınız. Hangi tuzakları kurarsanız kurun, TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeceksiniz. Kimlerle kolkola girerseniz girin, gelecek asrın Türkiye yüzyılın olmasının önüne geçemeyeceksiniz.
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