Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

EN KALBİ DUYGULARIMLA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM

Şehre gelişimizden itibaren bizleri hep samimiyetle bağrına basan Samsunlulara teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Samsun'a en son 2 yıl önce il kongremiz ve Samsun-Sivas Demiryolu rehabilitasyon projesinin açılış töreni için gelmiştik. Tekrar Milli Mücadelenin şehri Samsun'dayız. Bugün burada teşkilatımızın fedakar, gayretli neferleriyle yeniden birarada olmanın mutluluğu içindeyim. Siz dava arkadaşlarımın her birine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Samsun'da partimizde görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, darülbekaya uğradığımız yol arkadaşlarımızı rahmet, minnetle anıyorum. Rabbim hepsinden Allah razı olsun diyorum. Onlar milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine adlarını altın harflerle yazdırdılar. Pazartesi günü Afyonkarahisar ve Kütahya'daydık. Hem zaferimizi kutladık hem de bu şehirlerimize kazandırdığımız eserlerin toplu açış törenlerini yaptık.

3 GÜNLÜK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Perşembe günü gözleri ışıl ışıl 20 bin öğretmenimizin atamasını yaparak görev yerlerine uğurladık. Salı günü Bosna-Hersek-Sırbistan ve Hırvatistan'a gideceğiz. 21 yılın birikimiyle ama ilk günkü aşkla sevda ile ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'yi 2023 hedefleriyle kucaklaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin en büyük teknoloji şöleni TEKNOFEST'e bu yıl Samsun ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ileri teknoloji ürünlerinde nerelere gelme görme imkanı bulduk.