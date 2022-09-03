Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yatarak olmuyor Bay Kemal inşallah TEKNOFEST'ten ilham almışsındır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Teknofest'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Samsun'da seslendi. Başkan Erdoğan “İktidara geldiğimiz yerli ve milli yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 80. Bu durarak, yatarak olmuyor Bay Kemal, çalışarak oluyor. Ama sağ olsun TEKNOFEST'e turistik seyahat yapmış. İnşallah ilham almıştır” dedi.
Başkan Erdoğan Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda partililere hitap etti.
İNŞALLAH İLHAM ALMIŞTIR
"Gençlerimizin önlerine takozlar konmazsa, hani bir ara CHP'nin takozlar koyduğu dönem vardı ya, önlerine takoz konulmayınca bu millet nelere muktedirdir onu gösterdi. TEKNOFEST'i görüp de gururlanmamak mümkün değil. İktidara geldiğimiz yerli ve milli yüzde 20'ydi ama şimdi yüzde 80. Bu durarak, yatarak olmuyor Bay Kemal, çalışarak oluyor. Ama sağ olsun TEKNOFEST'e turistik seyahat yapmış. İnşallah ilham almıştır. Bu millet 1 asır önce verdiği milli mücadelede olduğu gibi son derece kısıtlı imkanlarla yeni ve büyük bir destan yazıyor. Türkiye ayağına vurulan zincirleri kırdıkça, üzerine giydirilen esaret gömleklerini parçaladıkça, küresel ölçekte kendinden söz ettiriyor. Baykar ürünlerini yetiştiremiyor. 3 sene sonraya gün veriyor" diye konuştu.
"CHP VE YOLDAŞLARI MİLLETTEN YÜZ BULAMADIKÇA TEHDİT VE HAKARET DİLİNE SARILIYOR"
Ana muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan şöyle devam etti:
"Ne diyor? Helalleşme. Bu bir oyun. İmam hatip okullarımız, ilim irfan yuvalarımız, alimlerimizle ilgili hakaretlerin havada uçuşmalarının gerisinde bu nobranlık var. Partimizin kapısına kilit vuracak kadar gözlerini karartmanın gerisinde bu faşist kafayı hortlatmak var. Alevi-Bektaşi kardeşlerimize edepsizlikler de bu oyunların bir parçası. CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça tehdit ve hakaret diline sarılıyor."
"BAŞARAMAYACAKSINIZ"
"Sayılı günleri gayet iyi değerlendirecek inşallah 2023'te de Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız" diyen Erdoğan şunları söyledi:
"Bayat senaryoları CHP ve yoldaşları tarafından yeniden tedavüle sokmaya çalışıyorlar. Buradan fitne tüccarlarına açıkça söylüyorum. Ne yaparsınız yapın başaramayacaksınız. Bu milletin kardeşliğini bozamayacaksınız. Sinsi emellerinize ulaşamayacaksınız. Hangi tuzakları kurarsanız kurun, TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyeceksiniz. Kimlerle kol kola girerseniz girin, gelecek asrın Türkiye yüzyılın olmasının önüne geçemeyeceksiniz."
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