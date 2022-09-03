Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Yatarak olmuyor Bay Kemal inşallah TEKNOFEST’ten ilham almışsındır

"CHP VE YOLDAŞLARI MİLLETTEN YÜZ BULAMADIKÇA TEHDİT VE HAKARET DİLİNE SARILIYOR"



Ana muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan şöyle devam etti:



"Ne diyor? Helalleşme. Bu bir oyun. İmam hatip okullarımız, ilim irfan yuvalarımız, alimlerimizle ilgili hakaretlerin havada uçuşmalarının gerisinde bu nobranlık var. Partimizin kapısına kilit vuracak kadar gözlerini karartmanın gerisinde bu faşist kafayı hortlatmak var. Alevi-Bektaşi kardeşlerimize edepsizlikler de bu oyunların bir parçası. CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça tehdit ve hakaret diline sarılıyor."