Başkan Erdoğan’ın uyarısı Yunanistan’ı korkuttu! Atina NATO’ya Türkiye’yi şikayet etti

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz."

