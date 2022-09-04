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Başkan Erdoğan'ın uyarısı Yunanistan'ı korkuttu! Atina NATO'ya Türkiye'yi şikayet etti

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Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
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Başkan Erdoğan’ın uyarısı Yunanistan’ı korkuttu! Atina NATO’ya Türkiye’yi şikayet etti

Dün TEKNOFEST'te Yunanistan'a "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle tarihi bir meydan okuyan Başkan Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan'ı karıştırdı. Yunanistan, yine bildiğini okuyarak Türkiye'yi başka mercilere şikayet etmeye karar verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, bu söylemleri NATO'ya ileteceklerini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'de konuştu. TEKNOFEST'in her geçen yıl büyük bir şölene dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, "Etkinliğin gençlerimiz tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir dedi.

Başkan Erdoğan’ın uyarısı Yunanistan’ı korkuttu! Atina NATO’ya Türkiye’yi şikayet etti

Teknojiyle her alanda Türkiye'nin gelişimi için büyük bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Her bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz aksi halde bizi Suriye'den de, Ukrayna'dan da, Bosna'dan da beter ederler" sözleriyle güçlü olma mesajı verdi.

Başkan Erdoğan’ın uyarısı Yunanistan’ı korkuttu! Atina NATO’ya Türkiye’yi şikayet etti

Yunanistan'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan’ın uyarısı Yunanistan’ı korkuttu! Atina NATO’ya Türkiye’yi şikayet etti

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
"Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz."

Başkan Erdoğan’ın uyarısı Yunanistan’ı korkuttu! Atina NATO’ya Türkiye’yi şikayet etti

Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunanistan karıştı. Yunan gazeteleri Türkiye'de sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan’ın uyarısı Yunanistan’ı korkuttu! Atina NATO’ya Türkiye’yi şikayet etti

Her fırsatta Türkiye'yi birilerine şikayet eden Yunanistan, yine bildiğini okudu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün gece yaptığı açıklamada bu söylemleri NATO'ya şikayet edeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan’ın uyarısı Yunanistan’ı korkuttu! Atina NATO’ya Türkiye’yi şikayet etti

Dendias, "NATO'nun uyumunu kimin canlandırdığını netleştirmek için müttefikleri ve ortakları son birkaç gündeki kışkırtıcı açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan’ın uyarısı Yunanistan’ı korkuttu! Atina NATO’ya Türkiye’yi şikayet etti

Dendias aynı zamanda, S-300 yalanı ve radar kilidine rağmen 'hukuka uygun bir şekilde hareket etmeye devam edeceklerini' dile getirdi.

Başkan Erdoğan’ın uyarısı Yunanistan’ı korkuttu! Atina NATO’ya Türkiye’yi şikayet etti

Bu Yunanistan için bir ilk değil. Daha önce de işlerini halletmek gittiği her uluslararası toplantıda, konuyla hiç alakası olmamasına rağmen Türkiye'yi şikayet etmişti.

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