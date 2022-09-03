Son dakika: HDP’li Semra Güzel tutuklandı

"BU BİLE DEVLETTEN KORKUYU GÖSTERİYOR"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise şunları söyledi:

"Güvenlik güçlerimizi tebrik etmek lazım. Bu operasyon çok büyük bir başarı. HDP legalleştirilmeye çalışsa da bu insan kılığına girmiş mahlukat maalesef vekillik yaptı. Buna benzer kişiler de siyasetin içinde yer aldı. HDP'nin vicdanlardaki yeri ortada. 7'li masa hala bunlarla birlikteliği sürdürmeye devam etsin. MİT son dönemde gurur verici operasyonlar yapıyor. Bu kişi kirli ve kanlı işlerin tam içinde yer alıyor. Edirne'de bir anda karşılarına çıkmadı Semra Güzel. Büyük bir operasyonun sonucu yakalandı. Kandil bölgesine kaçtı iddiaları vardı. Sınırı terk etmesi zaten mümkün değildi.

Edirne'de yurt dışına kaçmayı deneyecekti. İlk adresi Yunanistan olacaktı. Teröre destek veren yapılarla Yunanistan'ın yaptıklarını da görüyoruz. Güzel'in ifadesinde Yunanistan ile olan bağ da ortaya çıkacaktır. Çok yeni belge ve bilgilere ulaşılabilir. Bu yaşanan gelişme her şeyi farklı noktalara taşıyabilir. Kandil bölgesine gidecekti ama bunu yapamadı. Semra Güzel daha güvenli hissetmek adına Yunanistan'a gitmek istedi. Peruk takıp kıyafet değiştirmiş bu bile devletten korkuyu gösteriyor. Attığı her adım takip edildi son anda devlet tarafından ele geçirildi."