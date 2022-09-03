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THK Üniversitesi eski Rektörü ve Ankara Kuşu birlikte yakalandı! Ünsal Ban tutuklandı

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Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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THK Üniversitesi eski Rektörü ve Ankara Kuşu birlikte yakalandı! Ünsal Ban tutuklandı

Son dakika haberi...Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, savcılığın itirazı sonucu yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar Ünsal Ban’ın evinde yakalandı. Ban ile Yaşar gözaltına alındı. THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban tutuklandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, savcılığın itirazı sonucu yakalama kararı çıkarıldı.

ÜNSAL BAN TUTUKLANDI

Son dakika... THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında eşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri Sedat Peker'e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatılan eski THK Rektörü Ünsal Ban ile birlikte yargılanan 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ban'a konutu terk etmeme adli kontrol şartı uygulandı.



ADLİ KONTROL ŞARTINA, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN İTİRAZ
Edinilin bilgiye göre 'kişisel verilerin gizliliğini ihlal', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ünsan Ban'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığına dikkat çekildi. Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtilen dilekçede, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi.

ANKARA KUŞU DA YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı ardından Ban hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından polis ekipleri Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar ile Ban'ı Ban'ın evinde yakaladı. Ekipler Yaşar ile Ban'ı gözaltına aldı.

Ünsal Ban ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı ÜNSAL BAN EV HAPSİ ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

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