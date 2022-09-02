Semra Güzel nasıl yakalandı nereye kaçacaktı? Çok daha farklı bilgi ve belgelere ulaşılabilir... Coşkun Başbuğ A Haber'de yorumladı
PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında arama kararı bulunan HDP Milletvekili Semra Güzel düzenlenen operasyonla yakalandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başbuğ Güzel'in yakalanmasıyla çok farklı belge ve bilgilere ulaşılabileceğinin altını çizerken, Güzel'in peruk takmasına da değindi. Başbuğ "Kandil bölgesine gidecekti ama bunu yapamadı. Semra Güzel daha güvenli hissetmek adına Yunanistan'a gitmek istedi. Peruk takıp kıyafet değiştirmiş bu bile devletten korkuyu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.
KILIÇDAROĞLU'NA KÖTÜ HABER
Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ''Sana kötü bir haberim'' var diyerek seslendi ve Semra Güzel'in Edirne'ye giderken yakalandığını açıkladı.
Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iki araması olan Semra Güzel, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı ortak çalışma sonucunda, sahte kimlikle yakalandı.
Güzel'in, "evden hırsızlık" kaydı bulunan "Mehtap Şahan" adına sahte nüfus cüzdanı düzenlediği belirlendi.
Semra Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalandı.
A HABER'DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber ekranlarında Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İNSAN KILIĞINA GİRMİŞ MAHLUKAT
Güvenlik güçlerimizi tebrik etmek lazım. Bu operasyon çok büyük bir başarı. HDP legalleştirilmeye çalışsa da bu insan kılığına girmiş mahlukat maalesef vekillik yaptı.
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HDP'NİN VİCDANLARINDAKİ YERİ ORTADA
Buna benzer kişiler de siyasetin içinde yer aldı. HDP'nin vicdanlardaki yeri ortada. 7'li masa hala bunlarla birlikteliği sürdürmeye devam etsin.
BİR ANDA KARŞILARINA ÇIKMADI
MİT son dönemde gurur verici operasyonlar yapıyor. Bu kişi kirli ve kanlı işlerin tam içinde yer alıyor. Edirne'de bir anda karşılarına çıkmadı Semra Güzel. Büyük bir operasyonun sonucu yakalandı.
KANDİLE KAÇTI İDDİALARI
Kandil bölgesine kaçtı iddiaları vardı. Sınırı terk etmesi zaten mümkün değildi. Edirne'de yurt dışına kaçmayı deneyecekti. İlk adresi Yunanistan olacaktı. Teröre destek veren yapılarla Yunanistan'ın yaptıklarını da görüyoruz.
YENİ BELGE VE BİLGİLERE ULAŞILABİLİR
Güzel'in ifadesinde Yunanistan ile olan bağ da ortaya çıkacaktır. Çok yeni belge ve bilgilere ulaşılabilir. Bu yaşanan gelişme her şeyi farklı noktalara taşıyabilir.
PERUK TAKMASI DEVLETTEN KORKUYU GÖSTERİYOR
Kandil bölgesine gidecekti ama bunu yapamadı. Semra Güzel daha güvenli hissetmek adına Yunanistan'a gitmek istedi. Peruk takıp kıyafet değiştirmiş bu bile devletten korkuyu gösteriyor.
Attığı her adım takip edildi son anda devlet tarafından ele geçirildi.
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