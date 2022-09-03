03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! İşte masadaki konular

Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! İşte masadaki konular

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! İşte masadaki konular

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşması ele alındığı ifade edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ / VİDEO

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşması ele alındığı ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Erdoğan, Mihail Gorbaçov'un ölümüyle ilgili taziyelerini iletti" denildi.

Erdoğan Rusya'nın Uluslararası Atom Enerji Ajansı misyonunu Zaporijya Nükleer Santrali ziyareti organizasyonundaki yapıcı rolüne dikkat çekti.

Başkan Erdoğan Putin ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA