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CHP 'Semra Güzel' paylaşımından rahatsız oldu! Yine tehdit ettiler: Yargılanacaksın

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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CHP ’Semra Güzel’ paylaşımından rahatsız oldu! Yine tehdit ettiler: Yargılanacaksın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, firari HDP'li Semra Güzel'in yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada sahte kimlik ve perukla yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, geçtiğimiz aylarda teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel üzerinden iktidarı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönderme yaparak, "Sana üzücü bir haberimiz var" dedi. Söz konusu paylaşım CHP'yi rahatsız etti. Partinin İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, paylaşım üzerinden Bakan Soylu'ya 'yargılanacaksın' tehdidinde bulundu.

Terör örgütü PKK mensubu Volkan Bora, 2017 yılında Adıyaman'da güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Teröristin cep telefonunda yapılan incelemelerde HDP vekili Semra Güzel ile birlikte çekildiği fotoğrafları bulunmuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu karar sonrasında sırra kadem basan HDP'li Güzel, Edirne'den yurt dışına kaçmak isterken, bugün sahte kimlik ve perukla yakalanmıştı.

Gelişmeyi son dakika olarak duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerini kullandı.

CHP YİNE TEHDİT DİLİNE BAŞVURDU

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam söz konusu paylaşımdan rahatsız olarak Bakan Soylu'yu tehdit etti.

Twitter hesabından Soylu'nun paylaşımını alıntılayan İslam, "Düşünün ki bu şahıs ülkenin iç güvenliğinden sorumlu. Fitnenin ve fücurun bayrak taşıyanı. Bizzat algı yönetiyor ve kışkırtıcılık yapıyor. Pespayelik her tarafından akıyor. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten yargılanacaksın. Allah'ın izniyle o günleri birlikte göreceğiz!" dedi.

BİR PAYLAŞIM DA MEHMET BEKAROĞLU'NDAN

Bakan Soylu'ya yargılanma tehdidinde bulunan diğer bir CHP'li ise Mehmet Bekaroğlu oldu.

Bekaroğlu, paylaşımında, "Bu ahlaksız bir paylaşımdır; halkın bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu işleyen ülkenin İçişleri Bakanı… Elbette bu şekilde suç işleyen herkes- Bakanlar dahil- yargılanacaktır. Ve o günler çok yakındır." dedi.

BAKAN SOYLU NEDEN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel üzerinden hükümeti suçlamıştı.

İttifak ortaklarının terörle bağını görmezden gelen CHP lideri, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum, 'Ne zaman çekilmiş' diye. Bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Nasıl oldu? Açılımda bu işler olduysa sen neredeydin, bu ülkeyi yönetmiyor muydun, aklın başında mıydı? bunların sorulması lazım." demişti.

Son dakika: HDP’li Semra Güzel yakalandı SON DAKİKA: HDP'Lİ SEMRA GÜZEL YAKALANDI
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