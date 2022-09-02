CHP ’Semra Güzel’ paylaşımından rahatsız oldu! Yine tehdit ettiler: Yargılanacaksın

BİR PAYLAŞIM DA MEHMET BEKAROĞLU'NDAN

Bakan Soylu'ya yargılanma tehdidinde bulunan diğer bir CHP'li ise Mehmet Bekaroğlu oldu.

Bekaroğlu, paylaşımında, "Bu ahlaksız bir paylaşımdır; halkın bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu işleyen ülkenin İçişleri Bakanı… Elbette bu şekilde suç işleyen herkes- Bakanlar dahil- yargılanacaktır. Ve o günler çok yakındır." dedi.