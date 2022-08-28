28 Ağustos 2022, Pazar
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Tahıl sevkiyatında 6 gemi daha yola çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2022
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Tahıl sevkiyatında 6 gemi daha yola çıktı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.

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