Türkiye’nin tahıl ambarında bu yıl hasat 2,2 milyon ton oldu

YAĞLIK AY ÇEKİRDEĞİ FİYATI MEMNUN ETMEDİ

Yağlık ay çekirdeği için verilen ton başına 12 bin liranın çiftçiyi memnun etmediğini söyleyen Kavuneker, şöyle konuştu:

"Yağlık ay çekirdeğini geçen yıl son zamanlarda 8 bin liraya kadar alan esnaf, tüccar gözümüze bakıyor. Ama şunu söyleyeyim; yani geçen seneden bu seneye kadar her şeye yüzde 200 ile yüzde 300 zam gelirken neden ay çekirdeğine yüzde altmış gibi bir zam tutuyorlar. Yani geçen yılla bu yıl arasında yüzde 12 zaten arpa ekiminde bir düşüklük var. Yağlık ay çekirdeği ekimi daha da azalacak. Çiftçiler hesabını bilmeyen insanlar değil. Yani ay çekirdeği ekeceğine buğday ekip verim alanından daha fazla kar etmiş olur. Ama şu anda Konya, Türkiye'nin yüzde 30'u yağlık ay çekirdeği ihtiyacını karşılıyor. Onun için herkesi yağlık ay çekirdeği konusunda, fiyatları yeniden gözden geçirmeye davet ediyorum. Yağlık ay çekirdeğinin fiyatı en az 15 bin lira olması lazım. Eğer bu fiyatlar önümüzdeki yıl da devam ederse ekim alanları yüzde 50 kadar düşer. Bizim buralarda yetişiyor ama suyla yetişiyor. Onun için herkesi yeniden o fiyatları gözden geçirmeye, davet ediyorum. Çiftçileri tarlaya küstürmesinler."