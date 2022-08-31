31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Tahıl sevkiyatında 1 gemi daha yola çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.08.2022
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Tahıl sevkiyatında 1 gemi daha yola çıktı

Rusya-Ukrayna savaşıyla aksaklık yaşanan tahıl sevkiyatı Başkan Erdoğan'ın diplomasi başarısıyla yeniden işlemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 1 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.

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