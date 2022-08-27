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Son dakika: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 3 gemi daha hareket etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Son dakika: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan 3 gemi daha hareket etti

Son dakika haberine göre Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

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