CHP ve İYİ Parti’nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler

6'LI MASA KORO HALİNDE TEKRARLIYOR

Bu tamamen benim görebildiğim kadarıyla 6'lı masanın ortakları böyle koro halinde bunu tekrarlıyor. İki şey yapıyorlar bir tanesi ekonomiyi sürekli kötü göstererek olan iyi şeyleri de kamufle ederek her şey daha kötü olacak ekonomik tabloyla insanları korkutmak, ikincisi de sokak olayları olacak, siyasi cinayetler olacak, MİT beni dinliyor, ailemi dinliyor demişti Kemal Bey, Türkiye yönetilemiyor algısı mı yaratılmak isteniyor? Dış destek almak için Türkiye sıradan bir sürekli ayda bir darbelerin olduğu bir Afrika ülkesi görünümü mü çizilmek isteniyor? Bunların hiçbirinin zemini yok. Herhangi bir doğruluk payı yok. Öylesine söyleniyor.