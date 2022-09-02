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CHP ve İYİ Parti'nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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CHP ve İYİ Parti’nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler

Muhalefet neden sokak uyarısı yapıyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener sokak protestoları olabilir diyerek insanları sokağa mı çağırıyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefet neden "provokasyon" diyor? CHP ve İYİ Parti'nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? "Provokasyon" uyarıları ile hedef sokakları karıştırmak mı?

CHP ve İYİ Parti’nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP ve İYİ Parti’nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler

HER SEÇİM ÖNCESİ AYNI ŞEY

Her seçim öncesi aynı şey. Provokasyon olacak, sokak olayları olacak. Hangi bilgi ve belgeye dayanarak söylendiğini bilmiyoruz. Bu sadece böyle bir seçim manipülasyonu bir seçim retoriği olarak sanki kullanılıyor gibi. Çünkü her seçim öncesi aynı şey yapılıyor.

MUHALEFET İNSANLARI SOKAĞA MI ÇAĞIRIYOR? / VİDEO

CHP ve İYİ Parti’nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler

"AÇIKLAYIN DA HALK BİLSİN"

Daha önceki seçimlerde de öncesinde Kemal Bey işte seçim güvenliği konusunda tartışma yaratıyor, mesela 2017'de çok daha dehşet bir şey söylüyor AK Parti iktidardan gitmemek için her türlü kötülüğü yapabilir siyasi cinayetler bile işleyebilir diyor. Sonra onu bir daha tekrarladı Adana'da. Keza Temel Bey aynı şeyi söylüyor. Tam olarak ne diyorsanız bunu açıklayın da halk bilsin.

CHP ve İYİ Parti’nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler

KAHVE DEDİKODUSUNU SİYASETÇİ SÖYLER Mİ?

En son Adana'da yaptığı açıklamadan sonra gel savcı anlattı dedi ne olduğunu gitmedi. Bunun üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları suç duyurusunda bulundu. Buna dair de gidip konuşmadı. Herkesin konuştuğunu kahve dedikodusunu bir siyasetçi söyler mi?

CHP ve İYİ Parti’nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler

6'LI MASA KORO HALİNDE TEKRARLIYOR

Bu tamamen benim görebildiğim kadarıyla 6'lı masanın ortakları böyle koro halinde bunu tekrarlıyor. İki şey yapıyorlar bir tanesi ekonomiyi sürekli kötü göstererek olan iyi şeyleri de kamufle ederek her şey daha kötü olacak ekonomik tabloyla insanları korkutmak, ikincisi de sokak olayları olacak, siyasi cinayetler olacak, MİT beni dinliyor, ailemi dinliyor demişti Kemal Bey, Türkiye yönetilemiyor algısı mı yaratılmak isteniyor? Dış destek almak için Türkiye sıradan bir sürekli ayda bir darbelerin olduğu bir Afrika ülkesi görünümü mü çizilmek isteniyor? Bunların hiçbirinin zemini yok. Herhangi bir doğruluk payı yok. Öylesine söyleniyor.

CHP ve İYİ Parti’nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler

SOKAĞI HAREKETLENDİRME ÇABASI

İktidarı hedefleyen bir parti sorumluluk dışı bir şey söyleyebilir mi? Sokağı hareketlendirme çabası. Türkiye raydan çıksın yönetilemiyor algısı, bunlarla iktidar olacaksanız olmayın ya lanet olsun böyle şey olur mu? Vatan dediğiniz ülke dediğiniz bir tane var başka yok ki. İktidar uğruna vatanı mı elden çıkarıyoruz?

CHP ve İYİ Parti’nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler

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CHP ve İYİ Parti’nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler

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