CHP ve İYİ Parti'nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? Çarpıcı sözler
Muhalefet neden sokak uyarısı yapıyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener sokak protestoları olabilir diyerek insanları sokağa mı çağırıyor? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Muhalefet neden "provokasyon" diyor? CHP ve İYİ Parti'nin sokak uyarılarının asıl hedefi ne? Muhalefet insanları sokağa mı çağırıyor? "Provokasyon" uyarıları ile hedef sokakları karıştırmak mı?
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
HER SEÇİM ÖNCESİ AYNI ŞEY
Her seçim öncesi aynı şey. Provokasyon olacak, sokak olayları olacak. Hangi bilgi ve belgeye dayanarak söylendiğini bilmiyoruz. Bu sadece böyle bir seçim manipülasyonu bir seçim retoriği olarak sanki kullanılıyor gibi. Çünkü her seçim öncesi aynı şey yapılıyor.
"AÇIKLAYIN DA HALK BİLSİN"
Daha önceki seçimlerde de öncesinde Kemal Bey işte seçim güvenliği konusunda tartışma yaratıyor, mesela 2017'de çok daha dehşet bir şey söylüyor AK Parti iktidardan gitmemek için her türlü kötülüğü yapabilir siyasi cinayetler bile işleyebilir diyor. Sonra onu bir daha tekrarladı Adana'da. Keza Temel Bey aynı şeyi söylüyor. Tam olarak ne diyorsanız bunu açıklayın da halk bilsin.
KAHVE DEDİKODUSUNU SİYASETÇİ SÖYLER Mİ?
En son Adana'da yaptığı açıklamadan sonra gel savcı anlattı dedi ne olduğunu gitmedi. Bunun üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları suç duyurusunda bulundu. Buna dair de gidip konuşmadı. Herkesin konuştuğunu kahve dedikodusunu bir siyasetçi söyler mi?
6'LI MASA KORO HALİNDE TEKRARLIYOR
Bu tamamen benim görebildiğim kadarıyla 6'lı masanın ortakları böyle koro halinde bunu tekrarlıyor. İki şey yapıyorlar bir tanesi ekonomiyi sürekli kötü göstererek olan iyi şeyleri de kamufle ederek her şey daha kötü olacak ekonomik tabloyla insanları korkutmak, ikincisi de sokak olayları olacak, siyasi cinayetler olacak, MİT beni dinliyor, ailemi dinliyor demişti Kemal Bey, Türkiye yönetilemiyor algısı mı yaratılmak isteniyor? Dış destek almak için Türkiye sıradan bir sürekli ayda bir darbelerin olduğu bir Afrika ülkesi görünümü mü çizilmek isteniyor? Bunların hiçbirinin zemini yok. Herhangi bir doğruluk payı yok. Öylesine söyleniyor.
SOKAĞI HAREKETLENDİRME ÇABASI
İktidarı hedefleyen bir parti sorumluluk dışı bir şey söyleyebilir mi? Sokağı hareketlendirme çabası. Türkiye raydan çıksın yönetilemiyor algısı, bunlarla iktidar olacaksanız olmayın ya lanet olsun böyle şey olur mu? Vatan dediğiniz ülke dediğiniz bir tane var başka yok ki. İktidar uğruna vatanı mı elden çıkarıyoruz?
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