CHP’de fondaş ağı! Ali Mahir Başarır’ın eşi Halk TV’nin avukatlığını yapıyor | CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ile ''sol havuz medyası'' arasındaki para ilişkisi deşifre ederken, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Halk TV ile bağı ifşa oldu. Başarır'ın eşi Sebla Öztürk Başarır'ın Halk TV'nin avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "CHP yandaş gazetecileri maaşa bağladı. Ana muhalefet partisinden bir televizyon kanalına ayda 600 bin lira aktarılıyor. CHP'li belediyeler sol havuz medyasına haraç ödüyor." iddiaları siyasette bomba etkisi yarattı.
Tartışmalar sürerken Türk ordusuna satılmış diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın eşi Sebla Öztürk Başarır'ın, Halk TV'nin avukatlığını yaptığı öğrenildi.
CHP - fondaş medya ilişkisi bir kez daha deşifre oldu.
''CHP Halk TV'yi, Halk TV de Başarır Hukuk Bürosu'nu fonluyor'' yorumları yapıldı.
Sebla Başarır zaman zaman Halk TV yayınlarına konuk olarak da katılıyor.
Hukuki konularla ilgili görüş belirtiyor.
Başarır, eşi Ali Mahir Başarır ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlunun davalarına katılıp destek vermişti.
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