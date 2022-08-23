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Haberler Özel Haber Haberleri CHP’de fondaş ağı! Ali Mahir Başarır’ın eşi Halk TV’nin avukatlığını yapıyor | CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?

CHP’de fondaş ağı! Ali Mahir Başarır’ın eşi Halk TV’nin avukatlığını yapıyor | CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?

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Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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CHP’de fondaş ağı! Ali Mahir Başarır’ın eşi Halk TV’nin avukatlığını yapıyor | CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ile ''sol havuz medyası'' arasındaki para ilişkisi deşifre ederken, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Halk TV ile bağı ifşa oldu. Başarır'ın eşi Sebla Öztürk Başarır'ın Halk TV'nin avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "CHP yandaş gazetecileri maaşa bağladı. Ana muhalefet partisinden bir televizyon kanalına ayda 600 bin lira aktarılıyor. CHP'li belediyeler sol havuz medyasına haraç ödüyor." iddiaları siyasette bomba etkisi yarattı.

CHP’de fondaş ağı! Ali Mahir Başarır’ın eşi Halk TV’nin avukatlığını yapıyor | CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?

Tartışmalar sürerken Türk ordusuna satılmış diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın eşi Sebla Öztürk Başarır'ın, Halk TV'nin avukatlığını yaptığı öğrenildi.

CHP’de fondaş ağı! Ali Mahir Başarır’ın eşi Halk TV’nin avukatlığını yapıyor | CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?

CHP - fondaş medya ilişkisi bir kez daha deşifre oldu.

CHP'Lİ BAŞARIR'IN HALK TV İLE İLİŞKİSİ NE? / VİDEO

CHP’de fondaş ağı! Ali Mahir Başarır’ın eşi Halk TV’nin avukatlığını yapıyor | CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?

''CHP Halk TV'yi, Halk TV de Başarır Hukuk Bürosu'nu fonluyor'' yorumları yapıldı.

CHP’de fondaş ağı! Ali Mahir Başarır’ın eşi Halk TV’nin avukatlığını yapıyor | CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?

Sebla Başarır zaman zaman Halk TV yayınlarına konuk olarak da katılıyor.

CHP’de fondaş ağı! Ali Mahir Başarır’ın eşi Halk TV’nin avukatlığını yapıyor | CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?

Hukuki konularla ilgili görüş belirtiyor.

CHP’de fondaş ağı! Ali Mahir Başarır’ın eşi Halk TV’nin avukatlığını yapıyor | CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?

Başarır, eşi Ali Mahir Başarır ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlunun davalarına katılıp destek vermişti.

CHP’de fondaş ağı! Ali Mahir Başarır’ın eşi Halk TV’nin avukatlığını yapıyor | CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?

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CHP’de fondaş ağı! Ali Mahir Başarır’ın eşi Halk TV’nin avukatlığını yapıyor | CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?

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