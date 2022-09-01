Kılıçdaroğlu'ndan art arda HDP itirafları! 'Size oy verdiler' denilince 'evet' dedi ortak aday için de onay verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, HDP ile ittifaklarına ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen, "HDP, İstanbul seçimlerinde iyi bir oy katkısı yaptı" ifadelerine "Evet" diyerek onay veren CHP lideri, HDP'yi şeytanlaştırmadıklarını söyledi. HDP ile her türlü iş birliği yapabileceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bütün partilerle görüşüyoruz, kucaklaşıyoruz" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"HDP'Yİ ŞEYTANLAŞTIRMIYORUZ"
İttifak ortakları HDP'nin son dönemde şeytanlaştırıldığı yönünde kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Biz HDP'yi şeytanlaştırmak istemiyoruz. Bütün partilerle görüşüyoruz. AK Parti MHP BBP ile de görüşüyoruz. Demokrasiden yanayız. Her türlü düşünce özgürce ifade edilmeli. Düşünceleri beğenir ya da beğenmezsiniz katılırsınız ya da katılmazsınız." diye konuştu.
HDP İLE İTTİFAKI ONAYLAYIP, MİTHAT SANCAR'I ÖVDÜ
Sunucunun HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde kendileriyle kurduğu ittifakı hatırlatması ve "HDP, İstanbul seçimlerinde iyi bir oy katkısı yaptı" sorusuna "Evet" diyerek onay veren CHP lideri, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ı, "Mithat Bey saygın bir bilim insanı. Ankara Hukuku 1.'likle bitiren kendi alanında, dünyada saygınlığı olan bir hukukçu." diyerek öve öve bitiremedi.
"HERKESLE KUCAKLAŞIYORUZ, KUCAKLAŞIRIZ"
HDP'nin altılı masada olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Vatandaşa gidiyorsunuz ve iktidarı belirliyorsunuz. HDP bizim masada yok, ben gider konuşurum zaten konuşuyorum. Türkiye yine kucaklaşır. Kucaklaşıyoruz. Halkıyla kucaklaşmayan bir siyasi parti, siyaset yapabilir mi? 85 milyonu kucaklarız." dedi.
HDP İLE ORTAK ADAYA YEŞİL IŞIK
HDP'den bugün kendilerine yapılan 'ortak aday' çağrısına da olumlu baktıklarını ifade eden CHP lideri, "Altı lider bir aradayız, zaten HDP de ayrı bir ittifak oluşyuruyor gazetelerden öyle okuyorum. Cumhurbaşkanı adayımız birinci turda kazanır. Adaylığı belirlersek oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.
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