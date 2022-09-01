Kılıçdaroğlu’ndan art arda HDP itirafları! ’Size oy verdiler’ denilince ’evet’ dedi ortak aday için de onay verdi

"HDP'Yİ ŞEYTANLAŞTIRMIYORUZ"

İttifak ortakları HDP'nin son dönemde şeytanlaştırıldığı yönünde kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Biz HDP'yi şeytanlaştırmak istemiyoruz. Bütün partilerle görüşüyoruz. AK Parti MHP BBP ile de görüşüyoruz. Demokrasiden yanayız. Her türlü düşünce özgürce ifade edilmeli. Düşünceleri beğenir ya da beğenmezsiniz katılırsınız ya da katılmazsınız." diye konuştu.