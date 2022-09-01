Başkan Erdoğan vurdu Yunanistan'dan duyuldu! Biz düşman olanların korkulu belasıyız sözleri Yunan basınında... Türklere karşı tedbir almak zorundayız
Yunan "Kathimerini" gazetesi, Türk İHA'larını manşetine taşırken Yunanistan'ın yeterli elektronik harp teçhizatına sahip olmadığının altını çizdi. Haberde ayrıca Başkan Erdoğan'ın "Biz artık İHA'larımızla varız, SİHA'larımızla varız, Akıncılarımızla varız, şimdi Gökbeylerimizle varız ve bütün bu silahlarımızla dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız." sözlerine yer verilirken haberde Yunanistan'ın İsrail ile İHA'lara karşı yürütülen gizli projeden de bahsedildi.
Yunan "Kathimerini" gazetesi, Türk insansız hava araçlarının (İHA) ülkeleri için "tehdit" oluşturduğunu belirterek, "Yunanistan, yeterli elektronik harp teçhizatına sahip değil. Bu da Ege'de olası bir Türk-Yunan çatışması durumunda kaygı verici." değerlendirmesini yaptı.
İHA'LARIN ÜSTÜNLÜĞÜ
Gazete, Yunan askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Geçmişte Türk jetlerinin Ege'de yaptıkları işin bir kısmını artık İHA'ların üstlendiği" yorumunu yaptı.
ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI MANŞET OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz artık İHA'larımızla varız, SİHA'larımızla varız, Akıncılarımızla varız, şimdi Gökbeylerimizle varız ve bütün bu silahlarımızla dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız." açıklamasına yer verilen haberde, Bayraktar TB-2, Akıncı ve Anka-S'lerin özellikleri tanıtıldı.
İSRAİL YAPIMI ANTİ İHA PROJESİ
Haberde, Yunanistan'ın da Türk İHA'larına karşı "tedbir" amaçlı projeler tasarladığı ileri sürülerek, "İHA'larda parazit üreten İsrail yapımı anti-İHA unsurların Doğu Ege adalarına konuşlandırılması büyük bir gizlilikle sürdürülüyor. Diğer yandan ABD'den MQ-9 tipi İHA'lar satın alınmasına karar verildi. Yerli İHA projeleri de gündemde." ifadeleri kullanıldı.
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