Başkan Erdoğan vurdu Yunanistan’dan duyuldu! Biz düşman olanların korkulu belasıyız sözleri Yunan basınında... Türklere karşı tedbir almak zorundayız

Yunan "Kathimerini" gazetesi, Türk insansız hava araçlarının (İHA) ülkeleri için "tehdit" oluşturduğunu belirterek, "Yunanistan, yeterli elektronik harp teçhizatına sahip değil. Bu da Ege'de olası bir Türk-Yunan çatışması durumunda kaygı verici." değerlendirmesini yaptı.