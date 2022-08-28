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CHP'nin fonladığı Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.08.2022
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CHP’nin fonladığı Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’na ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor!

Son dakika haberine göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'CHP ve İYİ Parti'den düzenli maaş alıyorlar' diye suçladığı medya kurumlarından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun Sarıyer Tarabya’da Boğaz’a nazır villasındaki kaçak inşaat mühürlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin propaganda kanalı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu yine kaçak yapı skandalıyla gündeme geldi.

Cafer Mahiroğlu'nun, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi sınırları içerisinde yer alan villasında kaçak inşaat yaptığı basına yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü, kaçak inşaat hakkında işlem yapmadı.

Bunun üzerine İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü harekete geçti. Söz konusu taşınmazın Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı dâhilinde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunduğu tespit edildi.





Müdürlük, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve Sarıyer Kaymakamlığı'na söz konusu parsel hakkında şikâyet başvurularına ilişkin gerekli inceleme, iş ve işlemlerin ivedilikle yapılarak neticesinin kendisine bildirilmesini talep etti.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Cafer Mahiroğlu'nun villasında kaçak inşaat yapıldığını tespit etti. Müdürlük, İstanbul Valiliği'nin oluruyla Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaatını mühürledi. Mühürleme işleminin ardından Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaatının yıkımına başlandı.

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