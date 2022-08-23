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Askerlere 'Abdest alın' ricası Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı rahatsız etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamada, göreve çıkarken abdestli olmalarını istedi. Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Bakan'ın 'abdest alın' sözünden rahatsız olup 'laiklik' şovuna girişti. Soylu'yu hedef alan açıklamalara vatandaşlar, Payzın'ın teröristlerle çektirdiği fotoğrafları paylaşarak sert yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 19:12 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 19:21
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Askerlere ’Abdest alın’ ricası Halk TV sunucusu Şirin Payzın’ı rahatsız etti

Geride kalan gün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mezun olan askeri öğrencilerden göreve çıkarken abdestli olmalarını rica etti.

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Askerlere ’Abdest alın’ ricası Halk TV sunucusu Şirin Payzın’ı rahatsız etti

Bakan Soylu açıklamasında, "Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır." diye konuştu.

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Askerlere ’Abdest alın’ ricası Halk TV sunucusu Şirin Payzın’ı rahatsız etti

ŞİRİN PAYZIN 'ABDEST ALIN' RİCASINDAN RAHATSIZ OLDU

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de sunuculuk yapan Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bakan Soylu'nun 'abdest alın' çıkışından rahatsızlığını dile getirdi.

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Askerlere ’Abdest alın’ ricası Halk TV sunucusu Şirin Payzın’ı rahatsız etti

Twitter hesabından Bakan Soylu'nun sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayan Payzın, "Burası laik bir ülke" şovuna girişti.

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Askerlere ’Abdest alın’ ricası Halk TV sunucusu Şirin Payzın’ı rahatsız etti

PAYZIN'IN SKANDAL ÇIKIŞINA VATANDAŞTAN TEPKİ

Payzın'ın abdest ricasını hedef alan açıklamalara vatandaşlar, Payzın'ın teröristlerle çektirdiği fotoğrafları paylaşarak sert yanıt verdi.