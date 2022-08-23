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Askerlere 'Abdest alın' ricası Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı rahatsız etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamada, göreve çıkarken abdestli olmalarını istedi. Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Bakan'ın 'abdest alın' sözünden rahatsız olup 'laiklik' şovuna girişti. Soylu'yu hedef alan açıklamalara vatandaşlar, Payzın'ın teröristlerle çektirdiği fotoğrafları paylaşarak sert yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 23.08.2022 19:12Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 19:21