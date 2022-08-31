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HDP'li Beştaş CHP ile ittifakı 'Akşam A Haber'de gündem olacak' deyip itiraf etti: Yerel seçimlerde oy verdik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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HDP’li Beştaş CHP ile ittifakı ’Akşam A Haber’de gündem olacak’ deyip itiraf etti: Yerel seçimlerde oy verdik

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP ile ittifak kurduklarını itiraf etti. Bir ay önce kayda alınan görüntülerde, "Bu gece A Haber'de gündem olacak!" ifadelerini kullanan Beştaş, "Biz yerel seçimlerde hiç gizlemediğimiz, hiç tartışmadığımız bir karar verdik. Biz CHP’ye oy verdik ve söylüyoruz." ifadelerini kullandı. İtiraf sonrası, diğer HDP'lilerin "Meral canlı yayındayız" uyarısı dikkatlerden kaçmadı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in yaklaşık bir ay önce karma komisyondaki dokunulmazlık dosyası görüşmelerinde, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

HDP'Lİ BEŞTAŞ CHP İLE İTTİFAKI 'AKŞAM A HABER'DE GÜNDEM OLACAK' DEYİP İTİRAF ETTİ / VİDEO

"AKŞAM A HABER'DE GÜNDEM OLACAK"

Konuşması sırasında kendisine yöneltilen sorulara, "CHP'ye hiç sataşmadım. Bu gece A Haber'de gündem olacak! HDP'li Beştaş CHP'ye vurdu diye!" diyerek yanıt veren Beştaş, kurdukları ittifakı itiraf etti.

İTTİFAK İTİRAFI: "BİZ CHP'YE OY VERDİK VE SÖYLÜYORUZ"

2019 yerel seçimlerinde HDP'nin bir karar verdiğini vurgulayan Beştaş, "Biz yerel seçimlerde hiç gizlemediğimiz, hiç tartışmadığımız bir karar verdik. Biz CHP'ye oy verdik ve söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

İTİRAFA "MERAL CANLI YAYINDAYIZ" UYARISI

Beştaş, bu sözlerinin ardından yanındaki partililer tarafından "Meral canlı yayındayız" uyarılarına maruz kaldı.

KILIÇDAROĞLU İTTİFAKI KABUL ETMİŞ 'GÖRÜŞÜYORUZ' DEMİŞTİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kurduklarını açıkça kamuoyuna söyleyemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, HDP ile görüştüklerini itiraf etmişti.

Gazetecilerin kendisine yönelttiği, "6'lı masada HDP var mı?" sorusuna kaçamak yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Altı lider orada, altı partinin genel başkanı orada. Onlar belli zaten. 7. Bir parti orada yok. Halka yalan söylüyorlar." diye konuşmuştu.

HDP ile bazı partilerin görüştüğünü bazılarının görüşmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz HDP ile görüşüyoruz çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var. Gerçek anlamda bir demokrasi için mücadele ediyoruz, bu bizim tarihsel sorumluluğumuz." ifadelerini kullanmıştı.

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